Выбирайте и другие экскурсии в Воткинске

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Воткинск — город-завод и родина Чайковского

Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города

Сергей
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Сергей – ваш гид
В 50 км от столицы Удмуртии, в старинном и аккуратном городке, вы увидите места, где прошло детство музыканта, узнаете о его первых творческих увлечениях и семье Чайковских.

А также услышите, как развивался город-завод Предуралья и чем прославился, помимо знакового шпиля для Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

3250 за экскурсию

Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Воткинск — город-завод и родина Чайковского

Что вас ожидает

Металлургическая слава города
Прежде всего, Воткинск — это уральский город-завод известный своей металлургической продукцией. Я расскажу о временах, когда именно он был главным поставщиком якорей для военно-морского и торгового флотов империи, когда со стапелей спускались первые железные пароходы и испускающие клубы дыма паровозы. Не обойдем вниманием шпиль Петропавловского собора, который был изготовлен именно здесь, и еще немало удивительных фактов, связанных с Воткинским заводом и его историей. Кроме того, вы прогуляетесь по центральным улицам города и парку Времена года, рассмотрите старинные купеческие дома, полюбуетесь широкой гладью заводского пруда и сможете сделать фотографии с Царь-Якорем.

Музей-усадьба Чайковского
В 1840 году в маленьком городе в Предуралье в семье горного начальника родился будущий гений русской музыки с мировым именем — Пётр Ильич Чайковский. Здесь, в Воткинске он провёл своё детство, полюбил музыку и брал первые уроки. После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить усадьбу, где рос великий композитор. Там вы узнаете о ранних этапах его жизни, творческом формировании и семье музыканта. А также, рассматривая живописные пейзажи, сможете представить природные панорамы, служившие источником его вдохновения.

Организационные детали

  • Посещение усадьбы самостоятельное — 290 руб./человека, в сопровождении музейного гида + 750 руб. Понедельники и последний четверг каждого месяца — выходные дни.
  • Экскурсия возможна с выездом из Ижевска
Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Воткинск — город-завод и родина Чайковского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Сергей. Дизайнер, архитектор, путешественник, гид автобусных и круизных туров. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой город!
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