Выбирайте и другие экскурсии в Воткинске

Что вас ожидает

Металлургическая слава города

Прежде всего, Воткинск — это уральский город-завод известный своей металлургической продукцией. Я расскажу о временах, когда именно он был главным поставщиком якорей для военно-морского и торгового флотов империи, когда со стапелей спускались первые железные пароходы и испускающие клубы дыма паровозы. Не обойдем вниманием шпиль Петропавловского собора, который был изготовлен именно здесь, и еще немало удивительных фактов, связанных с Воткинским заводом и его историей. Кроме того, вы прогуляетесь по центральным улицам города и парку Времена года, рассмотрите старинные купеческие дома, полюбуетесь широкой гладью заводского пруда и сможете сделать фотографии с Царь-Якорем.

Музей-усадьба Чайковского

В 1840 году в маленьком городе в Предуралье в семье горного начальника родился будущий гений русской музыки с мировым именем — Пётр Ильич Чайковский. Здесь, в Воткинске он провёл своё детство, полюбил музыку и брал первые уроки. После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить усадьбу, где рос великий композитор. Там вы узнаете о ранних этапах его жизни, творческом формировании и семье музыканта. А также, рассматривая живописные пейзажи, сможете представить природные панорамы, служившие источником его вдохновения.