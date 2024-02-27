Таганай - Тургояк: большой поход

Групповой тур в Златоусте
4.4
3 отзыва
Пеший поход по воспетому бардами национальному парку «Таганай» с выходом к легендарному озеру Тургояк.

Нитка маршрута: Центральная усадьба национального парка «Таганай» – Белый ключ – Гремучий ключ – приют «Таганай» – Киплимский кордон – метеостанция «Таганай-гора» – озеро Тургояк – Миасс.
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Ближайшие даты:
28
июл

Что вас ожидает:

Таганай-гора
Таганай-гора
Проведем свои метеорологические наблюдения на самой высокогорной метеостанции на всем Урале
Озеро Тургояк
Озеро Тургояк
Встретим рассвет с чашечкой кофе на берегу прекрасного озера
Гора Круглица
Гора Круглица
Загадаем желание на высшей точке Таганайского горного массива
Посиделки у костра
Посиделки у костра
Вечерами будем наслаждаться уединением с природой и теплой дружеской компанией у костра

Программа тура по дням

1 день

Златоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключ

В 08:00 мы встречаемся со всеми участниками похода на Центральной усадьбе национального парка «Таганай», на окраине города Златоуст.

Златоуст – уральский город, расположенный в окружении гор, прославившийся на всю Россию своими ножами – настоящими произведениями искусства.

Ориентировочно 08:30 – регистрация группы, распределение группового снаряжения, подготовка к маршруту;

Переход до приюта Белый ключ (6,5 км).

Белый Ключ – роднику, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой.

Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.

Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину Двуглавая сопка (1,5 км в одну сторону).

Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.

На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые «перья» (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамами Откликного гребня и горы Круглица.

Спуск к Белому ключу, обеденный перекус;

Переход до приюта Гремучий ключ (2,5), установка лагеря, ужин, вечерние посиделки у костра.

Пешком: 9 км с рюкзаками, 3 км налегке;

Питание: обед, ужин.

Златоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключЗлатоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключЗлатоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключЗлатоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключЗлатоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключЗлатоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключ
2 день

Гремучий ключ - приют "Таганай" - гора Круглица - приют " Таганай

Завтрак, сбор лагеря.

Минуя Откликной гребень и Долину сказок, мы совершим переход до приюта «Таганай» (6,5 км).

Откликной гребень – визитная карточка Таганая, издалека хребет напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлёте морскую волну.

У подножья Откликного – уникальный по красоте участок низкорослого хвойного леса с полянами из ягодников (брусника, голубика, черника), горных трав и можжевельника.

Это место принято называть Долиной сказок.

Установка лагеря, обеденный перекус.

Радиальный выход на гору Круглица – высшую точку Таганайского горного массива (1178 м) – 2 км в одну сторону.

Круглица, подобно магниту, притягивает эзотериков, оккультистов, экстрасенсов.

На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки.

Самый распространенный – знак Рериха.

Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов.

Говорят, что загаданные на Круглице желания непременно сбываются.

Возвращение в лагерь, ужин.

Пешком: 6,5 км с рюкзаками, 4 км налегке;

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гремучий ключ - приют "Таганай" - гора Круглица - приют " ТаганайГремучий ключ - приют "Таганай" - гора Круглица - приют " ТаганайГремучий ключ - приют "Таганай" - гора Круглица - приют " Таганай
3 день

Приют "Таганай" - Киалимский кордон - метеостанция "Таганай-гора" - Киалимский кордон

Завтрак, сбор лагеря.

Переход до Киалимского кордона (7 км).

Установка лагеря, обеденный перекус.

Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции «Таганай-гора» (9 км).

Дальний Таганай (1146 м) – самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Большой Таганай.

Здесь – самая настоящая тундра со свойственной ей растительностью.

На вершине стоят домики метеостанции «Таганай-гора» – самой высокогорной метеостанции на всем Урале.

Возвращение в лагерь, ужин, вечерние посиделки у костра.

Пешком: 7 км с рюкзаками, 9 км налегке;

Питание: завтрак, обед, ужин.

Приют "Таганай" - Киалимский кордон - метеостанция "Таганай-гора" - Киалимский кордонПриют "Таганай" - Киалимский кордон - метеостанция "Таганай-гора" - Киалимский кордонПриют "Таганай" - Киалимский кордон - метеостанция "Таганай-гора" - Киалимский кордон
4 день

Киалимский кордон - гора Ицыл - Киалимский кордон

Завтрак, радиальный поход на г. Ицыл.

Возвращение в лагерь, ужин.

Ицыл – еще одна вершина Большого Таганая, с которой открываются панорамные виды на окрестные горы и хребты.

Сегодня мы не будем никуда ходить с большими рюкзаками, а вечером на кордоне сможем сходить в баню (оплата на месте).

Пешком: 6 км налегке;

Питание: завтрак, обед, ужин.

Киалимский кордон - гора Ицыл - Киалимский кордонКиалимский кордон - гора Ицыл - Киалимский кордонКиалимский кордон - гора Ицыл - Киалимский кордон
5 день

Киалимский кордон - река Сухокаменка - Куштумгинские поляны

Завтрак, сбор лагеря, переход до реки Сухокаменка (12 км), обеденный перекус.

Переход до реки Куштумга (5 км).

Сегодня мы покидаем национальный парк «Таганай» и начинаем движение к озеру Тургояк.

Нам предстоит настоящий переход реки вброд!

На ночевку мы встанем на Куштумгинских полянах, откуда открывается прекрасный вид на весь Большой Уральский хребет.

Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.

Пешком: 17 км с рюкзаками;

Питание: завтрак, обед, ужин.

Киалимский кордон - река Сухокаменка - Куштумгинские поляныКиалимский кордон - река Сухокаменка - Куштумгинские поляныКиалимский кордон - река Сухокаменка - Куштумгинские поляны
6 день

Куштумгинские поляны - озеро Тургояк

Завтрак, сбор лагеря, переход до озера Тургояк.

Тургояк – жемчужина Челябинской области, второе по чистоте озеро России с водой, по качеству близкой к байкальской.

Вода здесь прохладная, потому что у берега бьют ключи, но все желающие все равно смогут искупаться.

На берегу озера Тургояк мы расположимся в палаточном лагере на территории базы «Лесная сказка», где сходим в баню, устроим прощальный ужин и поделимся впечатлениями о путешествии у ночного костра.

Пешком: 10 км с рюкзаками;

Питание: завтрак, обед, ужин.

Куштумгинские поляны - озеро ТургоякКуштумгинские поляны - озеро ТургоякКуштумгинские поляны - озеро ТургоякКуштумгинские поляны - озеро ТургоякКуштумгинские поляны - озеро Тургояк
7 день

Озеро Тургояк - Миасс

Подъем, завтрак, сбор лагеря.

С утра у нас будет время, чтобы ещё раз насладиться видами озера, искупаться, прогуляться по пляжу.

12:00 Отъезд в Миасс, прощание с группой.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Оплата пребывания на территории национального парка «Таганай»
  • Питание на маршруте (6 горячих завтраков, 5 обеденных перекусов, 1 горячий обед на оз. Тургояк, 6 горячих ужинов)
  • Групповое снаряжение (палатки, тент, посуда для приготовления пищи, средства связи и навигации)
  • Оплата за размещение в палаточном лагере на турбазе «Лесная поляна» (оз. Тургояк)
  • Баня на турбазе «Лесная поляна»
  • Трансфер озеро Тургояк - Миасс
  • Работа инструкторов
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до до г. Златоуст и из г. Миасс
  • Питание, не указанное в программе
  • Баня на территории национального парка (ориентировочно 300р/чел.)
  • Медицинская страховка
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Челябинская область, Златоуст
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак 80-100 л.;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический;
  • спальный мешок;
  • треккинговые палки;
  • сидушка туристическая на резинке (хоба).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва);
  • гамаши / «фонарики» (надеваются поверх ботинок);
  • сандалии (с фиксированной пяткой);
  • куртка ветро- и влагозащитная;
  • штаны ветро- и влагозащитные;
  • дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант — полиэтиленовый);
  • куртка или жилетка утепленная;
  • шапка флисовая, бафф, панама/кепка;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1-2 футболки (лучше синтетические);
  • носки треккинговые (3 пары, синтетические)+теплые носки 1 пара;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья;
  • купальные принадлежности.

Что взять еще:

  • 1 кг сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.);
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5-1 литр);
  • бутылка для воды или гидратор;
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • крем от загара spf 20-30;
  • помада гигиеническая;
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с;
  • деньги на сувениры и дополнительные расходы.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
ХорошоТам