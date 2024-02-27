Нитка маршрута: Центральная усадьба национального парка «Таганай» – Белый ключ – Гремучий ключ – приют «Таганай» – Киплимский кордон – метеостанция «Таганай-гора» – озеро Тургояк – Миасс.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Златоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключ
В 08:00 мы встречаемся со всеми участниками похода на Центральной усадьбе национального парка «Таганай», на окраине города Златоуст.
Златоуст – уральский город, расположенный в окружении гор, прославившийся на всю Россию своими ножами – настоящими произведениями искусства.
Ориентировочно 08:30 – регистрация группы, распределение группового снаряжения, подготовка к маршруту;
Переход до приюта Белый ключ (6,5 км).
Белый Ключ – роднику, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой.
Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.
Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину Двуглавая сопка (1,5 км в одну сторону).
Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.
На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые «перья» (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамами Откликного гребня и горы Круглица.
Спуск к Белому ключу, обеденный перекус;
Переход до приюта Гремучий ключ (2,5), установка лагеря, ужин, вечерние посиделки у костра.
Пешком: 9 км с рюкзаками, 3 км налегке;
Питание: обед, ужин.
Гремучий ключ - приют "Таганай" - гора Круглица - приют " Таганай
Завтрак, сбор лагеря.
Минуя Откликной гребень и Долину сказок, мы совершим переход до приюта «Таганай» (6,5 км).
Откликной гребень – визитная карточка Таганая, издалека хребет напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлёте морскую волну.
У подножья Откликного – уникальный по красоте участок низкорослого хвойного леса с полянами из ягодников (брусника, голубика, черника), горных трав и можжевельника.
Это место принято называть Долиной сказок.
Установка лагеря, обеденный перекус.
Радиальный выход на гору Круглица – высшую точку Таганайского горного массива (1178 м) – 2 км в одну сторону.
Круглица, подобно магниту, притягивает эзотериков, оккультистов, экстрасенсов.
На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки.
Самый распространенный – знак Рериха.
Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов.
Говорят, что загаданные на Круглице желания непременно сбываются.
Возвращение в лагерь, ужин.
Пешком: 6,5 км с рюкзаками, 4 км налегке;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Приют "Таганай" - Киалимский кордон - метеостанция "Таганай-гора" - Киалимский кордон
Завтрак, сбор лагеря.
Переход до Киалимского кордона (7 км).
Установка лагеря, обеденный перекус.
Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции «Таганай-гора» (9 км).
Дальний Таганай (1146 м) – самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Большой Таганай.
Здесь – самая настоящая тундра со свойственной ей растительностью.
На вершине стоят домики метеостанции «Таганай-гора» – самой высокогорной метеостанции на всем Урале.
Возвращение в лагерь, ужин, вечерние посиделки у костра.
Пешком: 7 км с рюкзаками, 9 км налегке;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Киалимский кордон - гора Ицыл - Киалимский кордон
Завтрак, радиальный поход на г. Ицыл.
Возвращение в лагерь, ужин.
Ицыл – еще одна вершина Большого Таганая, с которой открываются панорамные виды на окрестные горы и хребты.
Сегодня мы не будем никуда ходить с большими рюкзаками, а вечером на кордоне сможем сходить в баню (оплата на месте).
Пешком: 6 км налегке;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Киалимский кордон - река Сухокаменка - Куштумгинские поляны
Завтрак, сбор лагеря, переход до реки Сухокаменка (12 км), обеденный перекус.
Переход до реки Куштумга (5 км).
Сегодня мы покидаем национальный парк «Таганай» и начинаем движение к озеру Тургояк.
Нам предстоит настоящий переход реки вброд!
На ночевку мы встанем на Куштумгинских полянах, откуда открывается прекрасный вид на весь Большой Уральский хребет.
Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.
Пешком: 17 км с рюкзаками;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Куштумгинские поляны - озеро Тургояк
Завтрак, сбор лагеря, переход до озера Тургояк.
Тургояк – жемчужина Челябинской области, второе по чистоте озеро России с водой, по качеству близкой к байкальской.
Вода здесь прохладная, потому что у берега бьют ключи, но все желающие все равно смогут искупаться.
На берегу озера Тургояк мы расположимся в палаточном лагере на территории базы «Лесная сказка», где сходим в баню, устроим прощальный ужин и поделимся впечатлениями о путешествии у ночного костра.
Пешком: 10 км с рюкзаками;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Озеро Тургояк - Миасс
Подъем, завтрак, сбор лагеря.
С утра у нас будет время, чтобы ещё раз насладиться видами озера, искупаться, прогуляться по пляжу.
12:00 Отъезд в Миасс, прощание с группой.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
Что входит
- Оплата пребывания на территории национального парка «Таганай»
- Питание на маршруте (6 горячих завтраков, 5 обеденных перекусов, 1 горячий обед на оз. Тургояк, 6 горячих ужинов)
- Групповое снаряжение (палатки, тент, посуда для приготовления пищи, средства связи и навигации)
- Оплата за размещение в палаточном лагере на турбазе «Лесная поляна» (оз. Тургояк)
- Баня на турбазе «Лесная поляна»
- Трансфер озеро Тургояк - Миасс
- Работа инструкторов
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный баф
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до до г. Златоуст и из г. Миасс
- Питание, не указанное в программе
- Баня на территории национального парка (ориентировочно 300р/чел.)
- Медицинская страховка
- Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак 80-100 л.;
- накидка на рюкзак от дождя;
- коврик туристический;
- спальный мешок;
- треккинговые палки;
- сидушка туристическая на резинке (хоба).
Одежда и обувь:
- ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва);
- гамаши / «фонарики» (надеваются поверх ботинок);
- сандалии (с фиксированной пяткой);
- куртка ветро- и влагозащитная;
- штаны ветро- и влагозащитные;
- дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант — полиэтиленовый);
- куртка или жилетка утепленная;
- шапка флисовая, бафф, панама/кепка;
- кофта утепленная (флисовая);
- футболка либо рубашка с длинным рукавом;
- 1-2 футболки (лучше синтетические);
- носки треккинговые (3 пары, синтетические)+теплые носки 1 пара;
- штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
- нательное белье;
- комплект термобелья;
- купальные принадлежности.
Что взять еще:
- 1 кг сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.);
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- термос (0,5-1 литр);
- бутылка для воды или гидратор;
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
- крем от загара spf 20-30;
- помада гигиеническая;
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.
Документы:
- паспорт;
- полис страхования от н/с;
- деньги на сувениры и дополнительные расходы.
Дополнительно:
- фотоаппарат (видеокамера);
- набор ниток с иголкой;
- веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!