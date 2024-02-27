Авторский тур
7 дней
Таганай - Тургояк: большой поход
Челябинская область, Златоуст
28 июля
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Златоуст раскрывает свои секреты для всех желающих через увлекательные туры. Изучите богатую историю оружейного завода, окунитесь в культуру аировки и восхититесь природными пейзажами Таганая. С турми из Челябинска в Златоуст, каждый школьник и взрослый найдет что-то новое и интересное для себя