Полезная информация о Рвамагане
Что нужно знать о Рвамагане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рвамагане
06:1618
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇼 Руанда
|Название города
|Рвамагана
|По-английски
|Rwamagana
|Столица региона
|Рвамагана является столицей региона
|Население города
|47 203 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Kigali
|Средняя высота
|1 537 м. от уровня моря