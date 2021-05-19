Всё о Рвамагане

Полезная информация о Рвамагане

Что нужно знать о Рвамагане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рвамагане
06:1618
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇼 Руанда
Название городаРвамагана
По-английскиRwamagana
Столица регионаРвамагана является столицей региона
Население города47 203 чел.
Часовой поясAfrica/Kigali
Средняя высота1 537 м. от уровня моря

Где находится Рвамагана на карте