Всё о Руанде

Полезная информация о Руанде

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Флаг Руанды
Флаг Руанды
НазваниеРуанда
Эмодзи флаг🇷🇼
Полное названиеРуандийская Республика
По-английскиRwanda
СтолицаКигали
ГородаСписок городов
Валютаrwf
Площадь26 338 км²
Население11 533 446 чел.
Телефонный код+250
Код ISORW
Основной домен.RW
Соседние страны🇧🇮 Бурунди🇹🇿 Танзания🇺🇬 Уганда

Где находится Руанда на карте

Руанда фото страны
Руанда

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