Полезная информация о Руанде
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Флаг Руанды
|Название
|Руанда
|Эмодзи флаг
|🇷🇼
|Полное название
|Руандийская Республика
|По-английски
|Rwanda
|Столица
|Кигали
|Города
|Список городов
|Валюта
|rwf
|Площадь
|26 338 км²
|Население
|11 533 446 чел.
|Телефонный код
|+250
|Код ISO
|RW
|Основной домен
|.RW
|Соседние страны
|🇧🇮 Бурунди🇹🇿 Танзания🇺🇬 Уганда
Где находится Руанда на карте
Руанда