Полезная информация о Лонгйире
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Местное время в Лонгйире
20:4100
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Шпицберген и Ян Майен
|Название города
|Лонгйир
|По-английски
|Longyearbyen
|Это столица
|Лонгйир является столицей Шпицбергена и Яна Майена
|Население города
|2 060 чел.
|Аэропорт
|Лонгйир LYR
|Часовой пояс
|Arctic/Longyearbyen
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Лонгйир на карте
Лонгйир