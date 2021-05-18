Полезная информация о Лонгйире

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Местное время в Лонгйире
20:4100
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаШпицберген и Ян Майен
Название городаЛонгйир
По-английскиLongyearbyen
Это столицаЛонгйир является столицей Шпицбергена и Яна Майена
Население города2 060 чел.
АэропортЛонгйир LYR
Часовой поясArctic/Longyearbyen
Средняя высота1 м. от уровня моря

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