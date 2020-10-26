Как добраться до Лонгйира на самолёте
В Лонгйире 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Svalbard Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лонгйира
- Лонгйир LYRSvalbard Airport
Самые дешёвые билеты в Лонгйир из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.10.2020
|из 🇳🇴Тромсё
|6 842
|1ч 40м
|21.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|6 939
|4ч 20м
|31.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|11 828
|40ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|13 694
|21ч 30м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|17 240
|18ч 15м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|24 077
|49ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|26 971
|52ч 50м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|32 162
|35ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|36 005
|22ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|37 058
|30ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лонгйира
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лонгйира, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Барселона
- 10.03.202126.03.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону