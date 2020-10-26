Летим в Лонгйир

Как добраться до Лонгйира на самолёте

В Лонгйире 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Svalbard Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лонгйира

  1. Лонгйир LYR
    Svalbard Airport

Самые дешёвые билеты в Лонгйир из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.10.2020из 🇳🇴Тромсё6 8421ч 40м
21.10.2020из 🇳🇴Осло6 9394ч 20м
31.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга11 82840ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇮Хельсинки13 69421ч 30м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Москвы17 24018ч 15м (⇵2)
03.01.2021из 🇧🇾Минска24 07749ч (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула26 97152ч 50м (⇵2)
26.11.2020из 🇦🇪Дубая32 16235ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Анкары36 00522ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇱🇧Бейрута37 05830ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лонгйира, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Барселона

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Лонгйира