Полезная информация о Хернёсанде
Что нужно знать о Хернёсанде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хернёсанде
06:2144
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Хернёсанд
|По-английски
|Haernoesand
|Столица региона
|Хернёсанд является столицей региона
|Население города
|18 426 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|25 м. от уровня моря