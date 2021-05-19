Всё о Хернёсанде

Полезная информация о Хернёсанде

Что нужно знать о Хернёсанде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хернёсанде
06:2144
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаХернёсанд
По-английскиHaernoesand
Столица регионаХернёсанд является столицей региона
Население города18 426 чел.
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота25 м. от уровня моря

Где находится Хернёсанд на карте