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Полезная информация о Швеции

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Флаг Швеции
Флаг Швеции
НазваниеШвеция
Эмодзи флаг🇸🇪
Полное названиеКоролевство Швеция
По-английскиSweden
СтолицаСтокгольм
ГородаСписок городов
ВалютаШведская крона
Площадь449 964 км²
Население9 851 017 чел.
Телефонный код+46
Код ISOSE
Основной домен.SE
Соседние страны🇳🇴 Норвегия🇫🇮 Финляндия

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Популярные экскурсии в Швеции

Королевский тур по каналам Стокгольма
Королевский тур по каналам Стокгольма
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за чел.
Если вы уже осмотрели Стокгольм на суше, самое время сделать это с воды. Маршрут кораблика проходит вокруг самой зеленой части города – острова Югорде...
Стокгольм
Музей Скансен под открытым небом
Музей Скансен под открытым небом
5
10 отзывов
22
за чел.
Старейший музей под открытым небом Скансен приглашает окунуться в историческое прошлое Швеции и посмотреть, как жили люди прошлого. Стеклодувы, гончар...
Стокгольм
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
5
10 отзывов
115
за чел.
На экскурсии вы погрузитесь в удивительный мир сказок: увидите чум старой лапландки и того самого северного оленя, который помогал Гере; зайдёте в гос...
Стокгольм
ABBA The Museum
ABBA The Museum
5
10 отзывов
33
за чел.
Какой же Стокгольм без АВВА? В интерактивном музее, посвященном истории группы, вы сможете прикоснуться к легенде: спеть с музыкантами на одной сцене,...
Стокгольм
В Стокгольм с детьми
В Стокгольм с детьми
4.9
22 отзыва
169
за чел.
Интерактивная прогулка по Старому городу и центру Стокгольма
Стокгольм
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