Полезная информация о Швеции
Что нужно знать о Швеции: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 58 экскурсий
Флаг Швеции
|Название
|Швеция
|Эмодзи флаг
|🇸🇪
|Полное название
|Королевство Швеция
|По-английски
|Sweden
|Столица
|Стокгольм
|Города
|Список городов
|Валюта
|Шведская крона
|Площадь
|449 964 км²
|Население
|9 851 017 чел.
|Телефонный код
|+46
|Код ISO
|SE
|Основной домен
|.SE
|Соседние страны
|🇳🇴 Норвегия🇫🇮 Финляндия
Где находится Швеция на карте
Календарь низких цен на туры в Швецию
Швеция
Популярные экскурсии в Швеции
4.9
14 отзывов
€
29
за чел.
Если вы уже осмотрели Стокгольм на суше, самое время сделать это с воды. Маршрут кораблика проходит вокруг самой зеленой части города – острова Югорде...
5
10 отзывов
€
22
за чел.
Старейший музей под открытым небом Скансен приглашает окунуться в историческое прошлое Швеции и посмотреть, как жили люди прошлого. Стеклодувы, гончар...
5
10 отзывов
€
115
за чел.
На экскурсии вы погрузитесь в удивительный мир сказок: увидите чум старой лапландки и того самого северного оленя, который помогал Гере; зайдёте в гос...
5
10 отзывов
€
33
за чел.
Какой же Стокгольм без АВВА? В интерактивном музее, посвященном истории группы, вы сможете прикоснуться к легенде: спеть с музыкантами на одной сцене,...
4.9
22 отзыва
€
169
за чел.
Интерактивная прогулка по Старому городу и центру Стокгольма