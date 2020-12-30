Как добраться до Сундсвалль на самолёте

В Сундсвалль 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sundsvall-Timra Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сундсвалль

Сундсвалль SDL Sundsvall-Timra Airport

Самые дешёвые билеты в Сундсвалль из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇸🇪 Стокгольм 6 059 50м из 🇧🇪 Брюсселя 17 659 25ч 20м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Сундсвалль

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сундсвалль, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Кейптаун, Рига, Рим и Сан-Франциско

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