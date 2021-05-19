Всё о Беледуэйне

Полезная информация о Беледуэйне

Что нужно знать о Беледуэйне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Беледуэйне
07:2514
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇴 Сомали
Название городаБеледуэйне
По-английскиBeledweyne
Столица регионаБеледуэйне является столицей региона
Население города55 410 чел.
Часовой поясAfrica/Mogadishu
Средняя высота182 м. от уровня моря

Где находится Беледуэйне на карте