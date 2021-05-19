Полезная информация о Беледуэйне
Что нужно знать о Беледуэйне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Беледуэйне
07:2514
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇴 Сомали
|Название города
|Беледуэйне
|По-английски
|Beledweyne
|Столица региона
|Беледуэйне является столицей региона
|Население города
|55 410 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Mogadishu
|Средняя высота
|182 м. от уровня моря