Полезная информация о Сомали
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Флаг Сомали
|Название
|Сомали
|Эмодзи флаг
|🇸🇴
|Полное название
|Сомалийская Республика
|По-английски
|Somalia
|Столица
|Могадишо
|Города
|Список городов
|Валюта
|Сомалийский шиллинг
|Площадь
|637 657 км²
|Население
|12 316 895 чел.
|Телефонный код
|+252
|Код ISO
|SO
|Основной домен
|.SO
|Соседние страны
|🇩🇯 Джибути🇰🇪 Кения🇪🇹 Эфиопия
Где находится Сомали на карте
Сомали