Всё о Сомали

Полезная информация о Сомали

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Флаг Сомали
Флаг Сомали
НазваниеСомали
Эмодзи флаг🇸🇴
Полное названиеСомалийская Республика
По-английскиSomalia
СтолицаМогадишо
ГородаСписок городов
ВалютаСомалийский шиллинг
Площадь637 657 км²
Население12 316 895 чел.
Телефонный код+252
Код ISOSO
Основной домен.SO
Соседние страны🇩🇯 Джибути🇰🇪 Кения🇪🇹 Эфиопия

Где находится Сомали на карте

Сомали фото страны
Сомали

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