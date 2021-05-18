Всё о Бока-Ратоне

Полезная информация о Бока-Ратоне

Что нужно знать о Бока-Ратоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бока-Ратоне
14:4557
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаБока-Ратон
По-английскиBoca Raton
Население города93 235 чел.
АэропортPublic BCT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Бока-Ратон на карте