Полезная информация о США
Что нужно знать о США: 5 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 217 экскурсий
Флаг США
|Название
|США
|Эмодзи флаг
|🇺🇸
|Полное название
|Соединенные Штаты Америки
|По-английски
|United States
|Столица
|Вашингтон
|Статья о стране
|Статья о США
|Города
|Список городов
|Фотографии
|49 фото
|Валюта
|Доллар США
|Площадь
|9 522 057 км²
|Население
|322 762 018 чел.
|Телефонный код
|+1
|Код ISO
|US
|Основной домен
|.US
|Соседние страны
|🇨🇦 Канада🇲🇽 Мексика
Подробная статья
США – обзор Америки с точки зрения туриста
Рассказываем об Америке интересно и по делу! Если вы собрались в США на отдых или по другой причине, вам всё равно необходимо знать о штатах основную информацию, куда поехать, что кушать, что посмотреть, как купить билеты, на какой праздник лучше полететь, в какой месяц и город, всё расскажем и покажем вместе с фото и картами
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