США – обзор Америки с точки зрения туриста

Рассказываем об Америке интересно и по делу! Если вы собрались в США на отдых или по другой причине, вам всё равно необходимо знать о штатах основную информацию, куда поехать, что кушать, что посмотреть, как купить билеты, на какой праздник лучше полететь, в какой месяц и город, всё расскажем и покажем вместе с фото и картами