Всё о США

Полезная информация о США

Что нужно знать о США: 5 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 217 экскурсий
Флаг США
Флаг США
НазваниеСША
Эмодзи флаг🇺🇸
Полное названиеСоединенные Штаты Америки
По-английскиUnited States
СтолицаВашингтон
Статья о странеСтатья о США
ГородаСписок городов
Фотографии49 фото
ВалютаДоллар США
Площадь9 522 057 км²
Население322 762 018 чел.
Телефонный код+1
Код ISOUS
Основной домен.US
Соседние страны🇨🇦 Канада🇲🇽 Мексика

Подробная статья

США
США – обзор Америки с точки зрения туриста
Рассказываем об Америке интересно и по делу! Если вы собрались в США на отдых или по другой причине, вам всё равно необходимо знать о штатах основную информацию, куда поехать, что кушать, что посмотреть, как купить билеты, на какой праздник лучше полететь, в какой месяц и город, всё расскажем и покажем вместе с фото и картами

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Лас-Вегас
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