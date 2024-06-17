Отдых на Гавайях — это незабываемое путешествие, которое позволит вам окунуться в атмосферу райских островов в жарких тропиках, насладиться красотой природы и познакомиться с уникальной культурой и историей этого удивительного

уголка Соединённых Штатов. Вас ждут бесконечные белоснежные пляжи, головокружительные ландшафты и, возможно, встреча с морскими черепахами. Вы исследуете острова Оаху и Мауи, прикоснётесь к военному прошлому и настоящему Перл-Харбора, а также узнаете о традициях народов, населяющих Полинезию.

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведение и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.