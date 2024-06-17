Описание тура
Организационные детали
Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.
Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.
Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.
Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.
Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.
Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.
Программа тура по дням
Прибытие на Гавайи
По прилёте в Гонолулу — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. После размещения будет свободное время.
Остров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмов
Утром отправимся исследовать самый населённый остров Гавайского архипелага — Оаху. Через джунгли доберёмся к двум уникальным природным сокровищам этих мест — кратеру вулкана Даймонд-Хед и водопаду Маноа.
Посетим плантацию, где выращивают ананасы и другие тропические фрукты и растения. Осмотрим живописнейшую бухту Ханаума с коралловым рифом, буддийский и мормонский храмы. Побываем в местах съёмок фильмов «Аватар», «Парк юрского периода», «Пираты Карибского моря».
Будем часто останавливаться на пляжах, в том числе на главном в Гонолулу — Вайкики. Сможем искупаться, позагорать и, возможно, встретим больших морских черепах.
Полинезийский культурный центр
В первой половине дня — свободное время, его вы сможете провести на пляже. Затем поедем в Полинезийский культурный центр, где раскинулись имитированные тропические деревни этого региона. В них можно познакомиться с культурой Гавайев, Фиджи, Самоа, Тонга, Таити и Новой Зеландии.
В каждой деревне вы сможете посетить интерактивные представления и мастер-классы, узнать о традициях, танцах и играх народов. Вечером — ужин по системе «шведский стол» с блюдами полинезийской, азиатской и американской кухонь.
Также посмотрим вечернее шоу, включающее музыку, песни, танцы и спецэффекты. Это одно из самых масштабных представлений Гавайев, в котором участвуют более сотни исполнителей из разных уголков Полинезии.
Перл-Харбор, Гонолулу
Сегодня погрузимся в трагическую часть истории периода Второй мировой войны и посетим Перл-Харбор. Здесь расположены мемориал затонувшему линкору «Аризона», подводная лодка, музей авиации. Также вы увидите линкор «Миссури», на палубе которого был подписан акт о капитуляции Японии, и остров Форд с действующей военно-морской базой.
Вернёмся в Гонолулу и устроим променад по историческому центру. Осмотрим Сенат, Верховный суд, губернаторский особняк, национальное кладбище, памятники первому королю и последней королеве. Пройдёмся по чайнатауну и посетим единственный в США королевский дворец — бывшую резиденцию гавайских монархов Иолани.
Природные жемчужины острова Мауи
Ранним утром на самолёте отправимся на Мауи. Прогуляемся по национальному парку «Халеакала», где возвышается самый большой на острове вулкан. Побываем на плантации, на которой выращивают кофе, и в бывшей столице Гавайев — Лахайне.
Посетим Каанапали, известный бесконечными белоснежными пляжами, и Хану, знаменитую извилистыми дорогами, водопадами и головокружительными панорамами. Ещё одна жемчужина этих мест — национальный парк «Ваианапанапа» с пляжем, усыпанным чёрным вулканическим песком, который редко встречается на Мауи. Пройдём пешеходной тропой Пипиваи посреди бамбукового леса.
Заглянем в городок Пайя, где стоит насладиться местной кухней. Отдохнём на пляжах, на которых обитают черепахи и любят кататься серфингисты. Вечерним рейсом вернёмся на остров Оаху.
Самостоятельный отдых
Весь день сегодня — свободное время. Загораем, купаемся и наслаждаемся великолепными Гавайями!
Завершающий день
После выселения из отеля — самостоятельный трансфер к аэропорту. На этом наше путешествие завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 811
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
- Международные и внутренние авиаперелёты
- Трансфер от/до аэропорта - $ 175 за машину (до 3 человек)
- Питание
- Обязательная медицинская страховка
- Виза
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты
- Туристические сборы или резорт-фи в некоторых отелях
- Чаевые гиду и водителю - по $ 5 ежедневно каждому из них
- Обратите внимание: стоимость тура указана для высокого сезона в период с мая по сентябрь. В низкий сезон с октября по декабрь стоимость тура составит $ 1575