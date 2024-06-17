Алоха, Гавайи: насыщенный отпуск на тропических островах

Познакомиться с полинезийской культурой, посетить Перл-Харбор и попытаться встретить черепах
Отдых на Гавайях — это незабываемое путешествие, которое позволит вам окунуться в атмосферу райских островов в жарких тропиках, насладиться красотой природы и познакомиться с уникальной культурой и историей этого удивительного
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уголка Соединённых Штатов.

Вас ждут бесконечные белоснежные пляжи, головокружительные ландшафты и, возможно, встреча с морскими черепахами.

Вы исследуете острова Оаху и Мауи, прикоснётесь к военному прошлому и настоящему Перл-Харбора, а также узнаете о традициях народов, населяющих Полинезию.

Алоха, Гавайи: насыщенный отпуск на тропических островах
Алоха, Гавайи: насыщенный отпуск на тропических островах
Алоха, Гавайи: насыщенный отпуск на тропических островах
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.

Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.

Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.

Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Гавайи

По прилёте в Гонолулу — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. После размещения будет свободное время.

Прибытие на ГавайиПрибытие на ГавайиПрибытие на ГавайиПрибытие на ГавайиПрибытие на ГавайиПрибытие на ГавайиПрибытие на ГавайиПрибытие на ГавайиПрибытие на ГавайиПрибытие на ГавайиПрибытие на Гавайи
2 день

Остров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмов

Утром отправимся исследовать самый населённый остров Гавайского архипелага — Оаху. Через джунгли доберёмся к двум уникальным природным сокровищам этих мест — кратеру вулкана Даймонд-Хед и водопаду Маноа.

Посетим плантацию, где выращивают ананасы и другие тропические фрукты и растения. Осмотрим живописнейшую бухту Ханаума с коралловым рифом, буддийский и мормонский храмы. Побываем в местах съёмок фильмов «Аватар», «Парк юрского периода», «Пираты Карибского моря».

Будем часто останавливаться на пляжах, в том числе на главном в Гонолулу — Вайкики. Сможем искупаться, позагорать и, возможно, встретим больших морских черепах.

Остров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмовОстров Оаху: природа, архитектура, места съёмок фильмов
3 день

Полинезийский культурный центр

В первой половине дня — свободное время, его вы сможете провести на пляже. Затем поедем в Полинезийский культурный центр, где раскинулись имитированные тропические деревни этого региона. В них можно познакомиться с культурой Гавайев, Фиджи, Самоа, Тонга, Таити и Новой Зеландии.

В каждой деревне вы сможете посетить интерактивные представления и мастер-классы, узнать о традициях, танцах и играх народов. Вечером — ужин по системе «шведский стол» с блюдами полинезийской, азиатской и американской кухонь.

Также посмотрим вечернее шоу, включающее музыку, песни, танцы и спецэффекты. Это одно из самых масштабных представлений Гавайев, в котором участвуют более сотни исполнителей из разных уголков Полинезии.

Полинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центрПолинезийский культурный центр
4 день

Перл-Харбор, Гонолулу

Сегодня погрузимся в трагическую часть истории периода Второй мировой войны и посетим Перл-Харбор. Здесь расположены мемориал затонувшему линкору «Аризона», подводная лодка, музей авиации. Также вы увидите линкор «Миссури», на палубе которого был подписан акт о капитуляции Японии, и остров Форд с действующей военно-морской базой.

Вернёмся в Гонолулу и устроим променад по историческому центру. Осмотрим Сенат, Верховный суд, губернаторский особняк, национальное кладбище, памятники первому королю и последней королеве. Пройдёмся по чайнатауну и посетим единственный в США королевский дворец — бывшую резиденцию гавайских монархов Иолани.

Перл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, ГонолулуПерл-Харбор, Гонолулу
5 день

Природные жемчужины острова Мауи

Ранним утром на самолёте отправимся на Мауи. Прогуляемся по национальному парку «Халеакала», где возвышается самый большой на острове вулкан. Побываем на плантации, на которой выращивают кофе, и в бывшей столице Гавайев — Лахайне.

Посетим Каанапали, известный бесконечными белоснежными пляжами, и Хану, знаменитую извилистыми дорогами, водопадами и головокружительными панорамами. Ещё одна жемчужина этих мест — национальный парк «Ваианапанапа» с пляжем, усыпанным чёрным вулканическим песком, который редко встречается на Мауи. Пройдём пешеходной тропой Пипиваи посреди бамбукового леса.

Заглянем в городок Пайя, где стоит насладиться местной кухней. Отдохнём на пляжах, на которых обитают черепахи и любят кататься серфингисты. Вечерним рейсом вернёмся на остров Оаху.

Природные жемчужины острова МауиПриродные жемчужины острова МауиПриродные жемчужины острова МауиПриродные жемчужины острова Мауи
6 день

Самостоятельный отдых

Весь день сегодня — свободное время. Загораем, купаемся и наслаждаемся великолепными Гавайями!

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
7 день

Завершающий день

После выселения из отеля — самостоятельный трансфер к аэропорту. На этом наше путешествие завершено.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 811
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
  • Международные и внутренние авиаперелёты
  • Трансфер от/до аэропорта - $ 175 за машину (до 3 человек)
  • Питание
  • Обязательная медицинская страховка
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты
  • Туристические сборы или резорт-фи в некоторых отелях
  • Чаевые гиду и водителю - по $ 5 ежедневно каждому из них
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для высокого сезона в период с мая по сентябрь. В низкий сезон с октября по декабрь стоимость тура составит $ 1575
Место начала и завершения?
Гонолулу, отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гонолулу

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