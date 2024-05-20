🚌 На автобусе Авторский тур 7 дней Алоха, Гавайи: насыщенный отпуск на тропических островах Познакомиться с полинезийской культурой, посетить Перл-Харбор и попытаться встретить черепах Гонолулу, отель $ 1 811 за человека

Исследуйте Гонолулу в компании лучших гидов! У нас вы найдете туры на любой вкус и бюджет. Ознакомьтесь с ценами, читайте отзывы и выбирайте то, что подходит именно вам. Погрузитесь в культуру и природу Гавайев, бронируя путешествие прямо сейчас. Не упустите шанс увидеть Гонолулу во всей его красе в 2024 году!