Авторский тур
7 дней
Алоха, Гавайи: насыщенный отпуск на тропических островах
Познакомиться с полинезийской культурой, посетить Перл-Харбор и попытаться встретить черепах
Гонолулу, отель
20 мая
17 июня
15 июля
19 авг
$1 811 за человека
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