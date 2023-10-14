Alina — ваш гид в Пангане

Меня зовут Алина, и мне неимоверно повезло жить в Таиланде последние 4 года (преимущественно на Пангане). Я всегда мечтала организовывать туры-погружения, чтобы делиться красотой и эмоциями, так как считаю способность чувствовать, узнавать и наслаждаться удивительным даром человеку от матери-природы. Я — магистр антропологии (этнографии), однако последние годы я большую часть времени посвящаю творческому развитию (преподаю танцы, выступаю на сцене) и духовным практикам — йоге и медитации.

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