Увидеть самые волшебные места, заняться снорклингом и полюбоваться закатом
Искатели приключений! Мне не терпится поделиться с вами любовью к острову Ко Панган! Совместное путешествие приведёт нас в буддийский храм, мангровые заросли и на дикий пляж. Мы посетим место, где случаются самые красивые закаты, и поужинаем в лучшем ресторане. Каждую секунду вы будете ощущать магию острова и понимать, почему он настолько особенный.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Буддийский храм Ват Cамай Конга. Храм славится гигантскими скульптурами, наводящими ужас — так они передают образы адских миров согласно верованиям буддизма.
- Национальный парк Тан Садет, всю территорию которого пересекает самая длинная река острова. Мы увидим красивейшее место, где она впадает в океан и образует заводь с мангровыми деревьями. А ещё прокатимся сквозь джунгли к водопадам.
- Снорклинг на диких пляжах с прозрачной водой. Вы полюбуетесь невероятным разнообразием морской фауны, а также посетите пещеру с лечебной грязью в районе полуострова Ко Ма.
- Пиковая обзорная площадка Боттл Бич, на которой мы встретим закат. Вы насладитесь великолепной панорамой острова с высоты. Место находится на конусообразном горном массиве, прогулка по которому является безопасной, но слегка… щекочущей.
- Ресторане «Пам Пуи», где вы оцените тайскую кухню и кулинарные традиции острова.
Кроме того, я порекомендую вам лучшие мероприятия, йога-центры и мастер-классы Ко Пангана, чтобы вы могли наслаждаться его сокровищами самостоятельно.
Организационные детали
- В экскурсию включены трансфер из вашего отеля на комфортабельном авто Ford Ranger, транспортные расходы, входной билет в национальный парк и вода
- Питание в ресторане оплачивается отдельно
- Маршрут может быть изменён или дополнен в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alina — ваш гид в Пангане
Меня зовут Алина, и мне неимоверно повезло жить в Таиланде последние 4 года (преимущественно на Пангане). Я всегда мечтала организовывать туры-погружения, чтобы делиться красотой и эмоциями, так как считаю способность чувствовать, узнавать и наслаждаться удивительным даром человеку от матери-природы. Я — магистр антропологии (этнографии), однако последние годы я большую часть времени посвящаю творческому развитию (преподаю танцы, выступаю на сцене) и духовным практикам — йоге и медитации.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании