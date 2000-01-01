Все экскурсии в Пангане
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пангане – доступно 1 экскурсия на 2021 год, цены от $70. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пангане почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Таиланде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
8ч
$70
за 1 чел.
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг
Скрытые лагуны, пещеры, Изумрудное озеро и снорклинг в путешествии на скоростной лодке из Пангана
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00