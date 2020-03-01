Выбирайте и другие экскурсии на Пангане

  1. Таиланд
  2. Экскурсии

  3. Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг

Скрытые лагуны, пещеры, Изумрудное озеро и снорклинг в путешествии на скоростной лодке из Пангана

Алексей
Задать вопрос
Алексей – экскурсионное агентство
Название Анг Тонг переводится с тайского как «золотая чаша», однако главные цвета здесь — все оттенки синего и зеленого.

Приготовьтесь к калейдоскопу из 42 островов: вы полюбуетесь ими со смотровой площадки, увидите прозрачную изумрудную лагуну и нетронутые пляжи.

А дополнят восторг от пейзажей снорклинг на коралловых рифах и каякинг у скалистых склонов островков.
$70 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 8 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг

Что вас ожидает

  • Посещение Национального парка Анг Тонг. Архипелаг из 42 известняковых островков, покрытых буйной зеленью, когда-то вдохновил автора книги «Пляж», по которой снят одноименный фильм. Вас с первого взгляда восхитят местные идиллические ландшафты — с тем самым белоснежным песком, кокосовыми пальмами и лазурными волнами.
  • Лучшие смотровые площадки подарят великолепный вид на Изумрудное озеро и бескрайний морской горизонт.
  • Знакомство с подводным миром. С маской и трубкой вы рассмотрите причудливые кораллы и ярких рыбок: здесь встречаются рыбы-бабочки и попугаи, люцианы, морские окуни и многие другие жители моря.

По желанию, вы также поплаваете вдоль скалистых островков на каяке — это идеальный способ исследовать местные пещеры!

Тайминг поездки

08:15-09:40 — трансфер из отеля и заезд на пристань
09:00-09:45 — дорога в Анг Тонг на скоростной лодке
09:45-10:30 — прибытие в парк, снорклинг
10:30-11:00 — круиз вокруг Национального морского парка
11:00-12:00 — посещение Изумрудного озера
12:00-13:00 — обед
13:00-15:00 — каякинг (по желанию), прогулка по парку, пляжный отдых
15:15-16:00 — выезд из парка, возвращение на пирс
16.00-16:30 — трансфер в отель

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Поездка проводится на английском языке
  • В поездке с вами буду я или другой сопровождающий из нашего агентства
  • Поездка пройдет на комфортном скоростном катере, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: обед, страхование, снаряжение для снорклинга (трубки, маски), трансфер на минивене с кондиционером туда и обратно.
  • Дополнительные расходы: национальные сборы парка (300 бат с человека) и каякинг по желанию (100 бат с человека, только по предварительной брони).
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг
Тысяча и один остров морского парка Анг Тонг

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Выбирайте и другие экскурсии на Пангане

ГрупповыеНа корабликеВсеЗа городом