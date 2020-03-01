Выбирайте и другие экскурсии на Пангане

По желанию, вы также поплаваете вдоль скалистых островков на каяке — это идеальный способ исследовать местные пещеры!
08:15-09:40 — трансфер из отеля и заезд на пристань
09:00-09:45 — дорога в Анг Тонг на скоростной лодке
09:45-10:30 — прибытие в парк, снорклинг
10:30-11:00 — круиз вокруг Национального морского парка
11:00-12:00 — посещение Изумрудного озера
12:00-13:00 — обед
13:00-15:00 — каякинг (по желанию), прогулка по парку, пляжный отдых
15:15-16:00 — выезд из парка, возвращение на пирс
16.00-16:30 — трансфер в отель
Как проходит поездка
Что входит в стоимость, а что — нет