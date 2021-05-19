Полезная информация о Сумбаванге
Что нужно знать о Сумбаванге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сумбаванге
00:5657
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Сумбаванга
|По-английски
|Sumbawanga
|Столица региона
|Сумбаванга является столицей региона
|Население города
|89 161 чел.
|Аэропорт
|Сумбаванга SUT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|1 833 м. от уровня моря