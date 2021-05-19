Всё о Сумбаванге

Полезная информация о Сумбаванге

Что нужно знать о Сумбаванге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сумбаванге
00:5657
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаСумбаванга
По-английскиSumbawanga
Столица регионаСумбаванга является столицей региона
Население города89 161 чел.
АэропортСумбаванга SUT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота1 833 м. от уровня моря

Где находится Сумбаванга на карте