Полезная информация о Танзании
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Флаг Танзании
|Название
|Танзания
|Эмодзи флаг
|🇹🇿
|Полное название
|Объединенная Республика Танзания
|По-английски
|Tanzania
|Столица
|Додома
|Города
|Список городов
|Фотографии
|6 фото
|Валюта
|Танзанийский шиллинг
|Площадь
|948 087 км²
|Население
|50 142 938 чел.
|Телефонный код
|+255
|Код ISO
|TZ
|Основной домен
|.TZ
|Соседние страны
|🇧🇮 Бурунди🇿🇲 Замбия🇰🇪 Кения🇲🇼 Малави🇲🇿 Мозамбик🇷🇼 Руанда🇺🇬 Уганда
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Популярные экскурсии в Танзании
4.8
19 отзывов
$
100
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