Всё о Танзании

Полезная информация о Танзании

Что нужно знать о Танзании: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 12 экскурсий
Флаг Танзании
Флаг Танзании
НазваниеТанзания
Эмодзи флаг🇹🇿
Полное названиеОбъединенная Республика Танзания
По-английскиTanzania
СтолицаДодома
ГородаСписок городов
Фотографии6 фото
ВалютаТанзанийский шиллинг
Площадь948 087 км²
Население50 142 938 чел.
Телефонный код+255
Код ISOTZ
Основной домен.TZ
Соседние страны🇧🇮 Бурунди🇿🇲 Замбия🇰🇪 Кения🇲🇼 Малави🇲🇿 Мозамбик🇷🇼 Руанда🇺🇬 Уганда

Где находится Танзания на карте

Календарь низких цен на туры в Танзанию

Чем заняться

Сафари на Занзибаре

Популярные экскурсии в Танзании

Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
4.8
19 отзывов
$
100
за чел.
Распробовать африканский колорит, понаблюдать за бытом местных и познакомиться с историей острова
Занзибар
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
5
3 отзыва
$
175
за чел.
Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
Занзибар
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
5
3 отзыва
$
890
за чел.
Открыть национальные парки Африки и понаблюдать за дикими животными в группе до 6 человек
Занзибар
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
5
2 отзыва
$
1190
за чел.
За 3 дня посетить национальные парки Африки и 1-ый уровень вулкана в группе до 6 человек
Занзибар
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
$
120
за чел.
Познакомиться с богатой флорой, понаблюдать за редкими обезьянками и услышать о местных верованиях
Занзибар
Все экскурсии Занзибара

Горящие предложения по путёвкам

Фотографии

Близкая встреча со слонами
Питание и развлекательная программа
Национальный парк Серенгети
Часто в программу сафари включён обед или ужин
Антилопы
Сафари на Занзибаре

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Танзанию

Расписание авиа-рейсов