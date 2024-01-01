А путешествия украшают её — добавляем мы и приглашаем вас отправиться с нами по
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В отелях 4-5*: в Мидьяте — Karsi Mezopotamya, в Мардине — Maridin Hotel, в Шанлыурфе — El Ruha. Отели могут быть заменены на аналогичные. Размещение 2-местное. За доплату возможно одноместное проживание.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Диярбакыр, мост Малабади, Хасанкейф, размещение в Мидьяте
Встречаемся и сразу отправляемся пробовать турецкую кухню в караван-сарай 16 века, чьи завтраки знамениты далеко за пределами Диярбакыра. После прогуляемся по исторической части города. Вы посмотрите на мощные базальтовые стены, внесённые в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — Диярбакыр считается одной из крупнейших крепостей в мире.
Затем поедем в Мидьят. По пути остановимся у моста Малабади, построенного примерно в 1154 году. Его можно увидеть в заставке первых двух сезонов «Ветреного», а также в сцене, где Миран прыгает за Рейян в воду и где они часто скакали на лошадях. По сюжету мост находится недалеко от города Мидьят, а на самом деле за красивой картинкой съёмочной группе приходилось ехать более 100 км в сторону городка Батман.
Побываем в античном Хасанкейфе, который находится под угрозой затопления — мы расскажем вам, почему так произошло, и поведаем его трагичную историю. Вечером разместимся в отеле Мидьята и поужинаем в местном аутентичном ресторане.
Два особняка, где снимали сериал
Сегодня первым посетим особняк, в котором, по сюжету, живёт семейство Шадоглу. Кажется, что он создан специально для съёмок — настолько впечатляет его архитектура. Но на самом деле он был построен семьёй ассирийцев в 15 веке, жившей здесь прежде. После смерти последнего владельца гостевой дом был передан государству — тогда-то и началась его кинокарьера. Нижние комнаты особняка вырезаны прямо в скале, а с его крыши открывается вид на весь город. Мы пройдёмся по каменным комнатам, коридорам и галереям, поднимемся по узким внутренним лестницам, украшенным ажурными орнаментами.
Затем побываем ещё в одном известном особняке, где жила героиня сериала Азизе Асланбей. Сейчас тут находится музей народного быта, а когда-то дом принадлежал богатой мидьятской династии. Вы рассмотрите предметы быта нескольких поколений этой семьи: старинные кувшины и резную деревянную мебель, зеркала и арабские ковры.
Знакомство с Мардином и его достопримечательностями
В этот день едем в Мардин, ночные виды которого часто мелькают в «Ветреном». Этот каменный город словно сошёл с иллюстраций к восточным сказкам: его улицы «взбираются» на склоны горы, увенчанной мощной крепостью, известной с 4500 года до нашей эры. Уже в начале нашей эры Мардин представлял собой то, что мы можем видеть сейчас — с тех пор облик его старой части не изменился. Тысячелетиями Мардин был важным торговым центром Верхней Месопотамии — здесь находили укрытие караваны, следовавшие по Великому Шёлковому пути. На центральной улице кипела оживлённая торговля — продавались товары почти со всего света. Такой она является и по сей день.
Мы прогуляемся по улочкам, где, кажется, остановилось время, и можно услышать разные языки и диалекты. Увидим достопримечательности города: Великую мечеть Мардина, мечеть Латифие, медресе Зинджирие с резными куполами и Шехидие с богато украшенным минаретом, медресе Касымие. Посетим один из древнейших ассирийских монастырей — Дейрулзафаран, или Шафрановый монастырь, как его называют из-за цвета песчаника, послужившего строительным материалом, а также шафрана, произраставшего в те времена на склонах местных гор. Возведённый на руинах языческого храма, с 1160 по 1932 год Дейрулзафаран был официальной резиденцией патриарха, а сегодня это один из главных центров Сирийской православной церкви.
На ночь остановимся в отеле Мардина.
Шанлыурфа и храмовый комплекс Гёбекли-Тепе
После завтрака отправляемся в город Шанлыурфа, куда герой сериала Миран увозит свою возлюбленную Рейян, чтобы спрятать её подальше от родственников. Его также называют городом пророков: здесь, во дворе мечети Халиль-Раман, располагаются священные пруды Авраама, где плавают карпы, которые тоже считаются священными. Посетим это место, и мы расскажем вам легенду-первоисточник.
Прогуляемся по аутентичному восточному базару и вслед за главными героями «Ветреного» побываем в храмовом мегалитическом комплексе Гёбекли-Тепе — древнейшем архитектурном памятнике мира. Вы узнаете о его непростой судьбе и увидите находящиеся здесь первые храмы, отражающие верования доисторических людей.
Вечером, по желанию, можно принять участие в вечере Сира — традиционном развлечении с народными танцами и игрой на региональных музыкальных инструментах. Ночь в отеле в Шанлыурфе.
Газиантеп, Музей мозаики Зевгмы, отъезд
Позавтракав, едем в Газиантеп, возраст которого насчитывает не менее 5650 лет: здесь оставили следы практически все известные цивилизации Ближнего Востока — от хеттов и ассирийцев до Византии и Османской империи. Мы побываем в Музее мозаики Зевгмы, одном из самых богатых подобных музеев мира. В его коллекции мы проследим мифологию и осмотрим другие археологические экспонаты.
Заглянем на традиционный восточный базар, где можно попробовать и приобрести ароматные травы и специи, орехи и сладости, изделия мастеров. В старой части города посетим аутентичную кофейню, которая, по слухам, открыта ещё в 1635 году. Здесь можно выпить чашечку бодрящего напитка, сваренного по старинным рецептам, и купить кофе местной обжарки, чтобы пить его уже дома, с теплом вспоминая наше путешествие. После — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспорт во время тура
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- Завтраки в отеле
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Турцию и до места старта тура и обратно (прилёт в Диярбакыр, вылет из Газиантепа). Стоимость внутренних перелётов - около 100 $
- Обеды и ужины
- Входные билеты (по необходимости)
- Доплата за одноместный номер составит 200 $
- Стоимость тура для ребёнка до 7 лет с двумя родителями - 400 $
- Стоимость тура для ребёнка с 8 до 12 лет с двумя родителями - 599 $