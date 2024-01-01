Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В отелях 4-5*: в Мидьяте — Karsi Mezopotamya, в Мардине — Maridin Hotel, в Шанлыурфе — El Ruha. Отели могут быть заменены на аналогичные. Размещение 2-местное. За доплату возможно одноместное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.