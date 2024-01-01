По городам на востоке Турции и местам съёмок сериала «Ветреный»

Побывать в настоящей колыбели цивилизаций между Тигром и Евфратом и пройти по следам героев фильма
Эпилогом к сериалу служит цитата персидского поэта-суфия Мевляны, начинающаяся с того, что жизнь коротка, как жизнь бабочки.

А путешествия украшают её — добавляем мы и приглашаем вас отправиться с нами по
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следам «Ветреного», съёмки которого проходили в провинции Мардин.

Вы побываете и в других местах, которые можно увидеть в его эпизодах: городах Мидьяте и Шанлыурфе, храмовом комплексе Гёбекли-Тепе. Также посетим Диярбакыр, Хасанкейф и Газиантеп. Все они хранят древнейшую историю, а атмосфера в них напоминает восточную сказку.

Вы побываете в старинных особняках, где жили герои многосерийного фильма, узнаете интересные факты о прошлом этого региона и продегустируете местную кухню.

По городам на востоке Турции и местам съёмок сериала «Ветреный»
По городам на востоке Турции и местам съёмок сериала «Ветреный»
По городам на востоке Турции и местам съёмок сериала «Ветреный»

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В отелях 4-5*: в Мидьяте — Karsi Mezopotamya, в Мардине — Maridin Hotel, в Шанлыурфе — El Ruha. Отели могут быть заменены на аналогичные. Размещение 2-местное. За доплату возможно одноместное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Диярбакыр, мост Малабади, Хасанкейф, размещение в Мидьяте

Встречаемся и сразу отправляемся пробовать турецкую кухню в караван-сарай 16 века, чьи завтраки знамениты далеко за пределами Диярбакыра. После прогуляемся по исторической части города. Вы посмотрите на мощные базальтовые стены, внесённые в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — Диярбакыр считается одной из крупнейших крепостей в мире.

Затем поедем в Мидьят. По пути остановимся у моста Малабади, построенного примерно в 1154 году. Его можно увидеть в заставке первых двух сезонов «Ветреного», а также в сцене, где Миран прыгает за Рейян в воду и где они часто скакали на лошадях. По сюжету мост находится недалеко от города Мидьят, а на самом деле за красивой картинкой съёмочной группе приходилось ехать более 100 км в сторону городка Батман.

Побываем в античном Хасанкейфе, который находится под угрозой затопления — мы расскажем вам, почему так произошло, и поведаем его трагичную историю. Вечером разместимся в отеле Мидьята и поужинаем в местном аутентичном ресторане.

Диярбакыр, мост Малабади, Хасанкейф, размещение в МидьятеДиярбакыр, мост Малабади, Хасанкейф, размещение в МидьятеДиярбакыр, мост Малабади, Хасанкейф, размещение в МидьятеДиярбакыр, мост Малабади, Хасанкейф, размещение в МидьятеДиярбакыр, мост Малабади, Хасанкейф, размещение в МидьятеДиярбакыр, мост Малабади, Хасанкейф, размещение в Мидьяте
2 день

Два особняка, где снимали сериал

Сегодня первым посетим особняк, в котором, по сюжету, живёт семейство Шадоглу. Кажется, что он создан специально для съёмок — настолько впечатляет его архитектура. Но на самом деле он был построен семьёй ассирийцев в 15 веке, жившей здесь прежде. После смерти последнего владельца гостевой дом был передан государству — тогда-то и началась его кинокарьера. Нижние комнаты особняка вырезаны прямо в скале, а с его крыши открывается вид на весь город. Мы пройдёмся по каменным комнатам, коридорам и галереям, поднимемся по узким внутренним лестницам, украшенным ажурными орнаментами.

Затем побываем ещё в одном известном особняке, где жила героиня сериала Азизе Асланбей. Сейчас тут находится музей народного быта, а когда-то дом принадлежал богатой мидьятской династии. Вы рассмотрите предметы быта нескольких поколений этой семьи: старинные кувшины и резную деревянную мебель, зеркала и арабские ковры.

Два особняка, где снимали сериалДва особняка, где снимали сериалДва особняка, где снимали сериалДва особняка, где снимали сериалДва особняка, где снимали сериал
3 день

Знакомство с Мардином и его достопримечательностями

В этот день едем в Мардин, ночные виды которого часто мелькают в «Ветреном». Этот каменный город словно сошёл с иллюстраций к восточным сказкам: его улицы «взбираются» на склоны горы, увенчанной мощной крепостью, известной с 4500 года до нашей эры. Уже в начале нашей эры Мардин представлял собой то, что мы можем видеть сейчас — с тех пор облик его старой части не изменился. Тысячелетиями Мардин был важным торговым центром Верхней Месопотамии — здесь находили укрытие караваны, следовавшие по Великому Шёлковому пути. На центральной улице кипела оживлённая торговля — продавались товары почти со всего света. Такой она является и по сей день.

Мы прогуляемся по улочкам, где, кажется, остановилось время, и можно услышать разные языки и диалекты. Увидим достопримечательности города: Великую мечеть Мардина, мечеть Латифие, медресе Зинджирие с резными куполами и Шехидие с богато украшенным минаретом, медресе Касымие. Посетим один из древнейших ассирийских монастырей — Дейрулзафаран, или Шафрановый монастырь, как его называют из-за цвета песчаника, послужившего строительным материалом, а также шафрана, произраставшего в те времена на склонах местных гор. Возведённый на руинах языческого храма, с 1160 по 1932 год Дейрулзафаран был официальной резиденцией патриарха, а сегодня это один из главных центров Сирийской православной церкви.

На ночь остановимся в отеле Мардина.

Знакомство с Мардином и его достопримечательностямиЗнакомство с Мардином и его достопримечательностямиЗнакомство с Мардином и его достопримечательностямиЗнакомство с Мардином и его достопримечательностямиЗнакомство с Мардином и его достопримечательностямиЗнакомство с Мардином и его достопримечательностямиЗнакомство с Мардином и его достопримечательностями
4 день

Шанлыурфа и храмовый комплекс Гёбекли-Тепе

После завтрака отправляемся в город Шанлыурфа, куда герой сериала Миран увозит свою возлюбленную Рейян, чтобы спрятать её подальше от родственников. Его также называют городом пророков: здесь, во дворе мечети Халиль-Раман, располагаются священные пруды Авраама, где плавают карпы, которые тоже считаются священными. Посетим это место, и мы расскажем вам легенду-первоисточник.

Прогуляемся по аутентичному восточному базару и вслед за главными героями «Ветреного» побываем в храмовом мегалитическом комплексе Гёбекли-Тепе — древнейшем архитектурном памятнике мира. Вы узнаете о его непростой судьбе и увидите находящиеся здесь первые храмы, отражающие верования доисторических людей.

Вечером, по желанию, можно принять участие в вечере Сира — традиционном развлечении с народными танцами и игрой на региональных музыкальных инструментах. Ночь в отеле в Шанлыурфе.

Шанлыурфа и храмовый комплекс Гёбекли-ТепеШанлыурфа и храмовый комплекс Гёбекли-ТепеШанлыурфа и храмовый комплекс Гёбекли-ТепеШанлыурфа и храмовый комплекс Гёбекли-ТепеШанлыурфа и храмовый комплекс Гёбекли-Тепе
5 день

Газиантеп, Музей мозаики Зевгмы, отъезд

Позавтракав, едем в Газиантеп, возраст которого насчитывает не менее 5650 лет: здесь оставили следы практически все известные цивилизации Ближнего Востока — от хеттов и ассирийцев до Византии и Османской империи. Мы побываем в Музее мозаики Зевгмы, одном из самых богатых подобных музеев мира. В его коллекции мы проследим мифологию и осмотрим другие археологические экспонаты.

Заглянем на традиционный восточный базар, где можно попробовать и приобрести ароматные травы и специи, орехи и сладости, изделия мастеров. В старой части города посетим аутентичную кофейню, которая, по слухам, открыта ещё в 1635 году. Здесь можно выпить чашечку бодрящего напитка, сваренного по старинным рецептам, и купить кофе местной обжарки, чтобы пить его уже дома, с теплом вспоминая наше путешествие. После — трансфер в аэропорт.

Газиантеп, Музей мозаики Зевгмы, отъездГазиантеп, Музей мозаики Зевгмы, отъездГазиантеп, Музей мозаики Зевгмы, отъездГазиантеп, Музей мозаики Зевгмы, отъездГазиантеп, Музей мозаики Зевгмы, отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Транспорт во время тура
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Завтраки в отеле
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Турцию и до места старта тура и обратно (прилёт в Диярбакыр, вылет из Газиантепа). Стоимость внутренних перелётов - около 100 $
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты (по необходимости)
  • Доплата за одноместный номер составит 200 $
  • Стоимость тура для ребёнка до 7 лет с двумя родителями - 400 $
  • Стоимость тура для ребёнка с 8 до 12 лет с двумя родителями - 599 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Диярбакыр, аэропорт, до 10:00
Завершение: Газиантеп, аэропорт, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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