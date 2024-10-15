После завтрака пойдём любоваться рекой Тигр, гуляя по Десятиглазому мосту. Порадуем себя чашечкой чая или кофе по-турецки со сладостями, а потом отправимся в Мардин. Этот город полностью находится под охраной ЮНЕСКО.

По прибытии заселимся в отель, который расположился в аутентичном особняке. Пообедаем с видом на город, а затем направимся к медресе Зинджерие. Оно было построено в 13 веке и служило религиозным учебным заведением. Здание выполнено из красного кирпича и украшено изящными арками, куполами и минаретами. Внутри медресе можно увидеть красивые мозаики, витражи и мраморные полы.

Далее пройдёмся по базару, где вы сможете приобрести натуральное мыло, лукум с шафраном, ассирийское печенье, кофе с кардамоном и главную сладость — миндаль в голубой глазури. Также у вас будет возможность купить изделия телкари, плетёные из тонкой серебряной нити.

Заглянем в винный бар, чтобы попробовать напиток, изготовленный по древней ассирийской технологии, а ужинать пойдём в ресторан традиционной кухни.