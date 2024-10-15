Отправляемся в тур по юго-востоку страны, чтобы исследовать достопримечательности двух провинций и местных городов. Вас ждёт строгий шарм Диярбакыра, руины античного Дара, уютные улицы Мидьята и колорит Мардина.
Вы увидите Чёрную крепость и медресе Зинджерие, посетите монастырь Мор-Габриэль и пройдёте по местам съёмок турецких сериалов.
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов на самолёт согласуйте ваш рейс с организатором
Проживание. Двухместное размещение в отеле в Дярбакыре в центре города и в мардинском особняке. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Диярбакыр
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После заселения отправимся на ужин в центре города. Вас ждёт погружение в палитру вкусов курдской кухни.
Чёрная крепость и церковь Девы Марии
Утро начнём в месте, которое славится на весь город своими завтраками. После этого пойдём знакомиться с Диярбакыром. Заглянем в одну из древнейших мечетей Турции, построенную в 11 веке. Обязательно посетим Чёрную крепость — визитную карточку города. Она была построена в 3–2 веках до н. э. и служила важным оборонительным сооружением на протяжении многих веков. Крепость расположена на холме в центре города и окружена высокими стенами. Внутри находятся руины зданий, башен и других сооружений. С крепостных стен открывается вид на Диярбакыр и реку Тигр.
Затем полакомимся коронным блюдом региона — джиер-кебабом и направимся к ассирийской православной церкви Девы Марии. После экскурсии отдохнём за бокальчиком местного вина в одном и караван-сараев, а вечером нас вновь будет ждать курдский ужин.
Прогулка по Десятиглазому мосту и переезд в Мардин
После завтрака пойдём любоваться рекой Тигр, гуляя по Десятиглазому мосту. Порадуем себя чашечкой чая или кофе по-турецки со сладостями, а потом отправимся в Мардин. Этот город полностью находится под охраной ЮНЕСКО.
По прибытии заселимся в отель, который расположился в аутентичном особняке. Пообедаем с видом на город, а затем направимся к медресе Зинджерие. Оно было построено в 13 веке и служило религиозным учебным заведением. Здание выполнено из красного кирпича и украшено изящными арками, куполами и минаретами. Внутри медресе можно увидеть красивые мозаики, витражи и мраморные полы.
Далее пройдёмся по базару, где вы сможете приобрести натуральное мыло, лукум с шафраном, ассирийское печенье, кофе с кардамоном и главную сладость — миндаль в голубой глазури. Также у вас будет возможность купить изделия телкари, плетёные из тонкой серебряной нити.
Заглянем в винный бар, чтобы попробовать напиток, изготовленный по древней ассирийской технологии, а ужинать пойдём в ресторан традиционной кухни.
Город Дара, монастырь Мор-Габриэль и Мидьят
Позавтракав, выезжаем в античный город Дара. Он находился на пересечении важных торговых путей и неоднократно становился ареной военных конфликтов. В 530 году близ Дары произошло одно из самых знаменитых сражений византийской истории — битва при Даре, в которой император Юстиниан I одержал победу над персами. Сейчас от поселения остались только руины. Вы увидите некрополь и подземное водохранилище.
Обед состоится в беседке на берегу реки — это излюбленная локация местных жителей. После этого осмотрим монастырь Мор-Габриэль. Его архитектура сочетает в себе элементы армянского и сирийского зодчества. Внутри можно увидеть старинные фрески, иконы и другие религиозные артефакты. С территории монастыря открывается живописный вид на окрестности.
В завершении путешествия посетим уютный Мидьят. Одной из главных достопримечательностей города является его исторический центр, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть старинные здания, узкие улочки и красивые мечети. Мы пройдём по местам съёмок сериалов «Ветреный» и «Сыла».
Далее вас ждёт мардинский ужин.
Окончание тура
Сегодня после завтрака проведём кофейную дегустацию: попробуем курдский, мардинский и сирийский кофе. До отъезда у вас будет свободное время, а потом мы проводим вас в аэропорт ко времени вашего обратного рейса.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 015
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно
- Доплата за одноместное размещение - $320
- Возможно проведение индивидуальной программы в подходящие для вас даты