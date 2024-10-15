Путешествие по турецкой Месопотамии: провинции Диярбакыр и Мардин

Попробовать кофе разных регионов, погулять по городу Дара и пройтись по Чёрной крепости
Другая сторона Турции, которая однозначно заслуживает вашего внимания.

Отправляемся в тур по юго-востоку страны, чтобы исследовать достопримечательности двух провинций и местных городов. Вас ждёт строгий шарм Диярбакыра, руины античного Дара, уютные улицы Мидьята и колорит Мардина.

Вы увидите Чёрную крепость и медресе Зинджерие, посетите монастырь Мор-Габриэль и пройдёте по местам съёмок турецких сериалов.
Путешествие по турецкой Месопотамии: провинции Диярбакыр и Мардин
Путешествие по турецкой Месопотамии: провинции Диярбакыр и Мардин
Путешествие по турецкой Месопотамии: провинции Диярбакыр и Мардин
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов на самолёт согласуйте ваш рейс с организатором

Проживание. Двухместное размещение в отеле в Дярбакыре в центре города и в мардинском особняке. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Диярбакыр

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После заселения отправимся на ужин в центре города. Вас ждёт погружение в палитру вкусов курдской кухни.

Прибытие в ДиярбакырПрибытие в ДиярбакырПрибытие в ДиярбакырПрибытие в Диярбакыр
2 день

Чёрная крепость и церковь Девы Марии

Утро начнём в месте, которое славится на весь город своими завтраками. После этого пойдём знакомиться с Диярбакыром. Заглянем в одну из древнейших мечетей Турции, построенную в 11 веке. Обязательно посетим Чёрную крепость — визитную карточку города. Она была построена в 3–2 веках до н. э. и служила важным оборонительным сооружением на протяжении многих веков. Крепость расположена на холме в центре города и окружена высокими стенами. Внутри находятся руины зданий, башен и других сооружений. С крепостных стен открывается вид на Диярбакыр и реку Тигр.

Затем полакомимся коронным блюдом региона — джиер-кебабом и направимся к ассирийской православной церкви Девы Марии. После экскурсии отдохнём за бокальчиком местного вина в одном и караван-сараев, а вечером нас вновь будет ждать курдский ужин.

Чёрная крепость и церковь Девы МарииЧёрная крепость и церковь Девы МарииЧёрная крепость и церковь Девы МарииЧёрная крепость и церковь Девы МарииЧёрная крепость и церковь Девы Марии
3 день

Прогулка по Десятиглазому мосту и переезд в Мардин

После завтрака пойдём любоваться рекой Тигр, гуляя по Десятиглазому мосту. Порадуем себя чашечкой чая или кофе по-турецки со сладостями, а потом отправимся в Мардин. Этот город полностью находится под охраной ЮНЕСКО.

По прибытии заселимся в отель, который расположился в аутентичном особняке. Пообедаем с видом на город, а затем направимся к медресе Зинджерие. Оно было построено в 13 веке и служило религиозным учебным заведением. Здание выполнено из красного кирпича и украшено изящными арками, куполами и минаретами. Внутри медресе можно увидеть красивые мозаики, витражи и мраморные полы.

Далее пройдёмся по базару, где вы сможете приобрести натуральное мыло, лукум с шафраном, ассирийское печенье, кофе с кардамоном и главную сладость — миндаль в голубой глазури. Также у вас будет возможность купить изделия телкари, плетёные из тонкой серебряной нити.

Заглянем в винный бар, чтобы попробовать напиток, изготовленный по древней ассирийской технологии, а ужинать пойдём в ресторан традиционной кухни.

Прогулка по Десятиглазому мосту и переезд в МардинПрогулка по Десятиглазому мосту и переезд в МардинПрогулка по Десятиглазому мосту и переезд в МардинПрогулка по Десятиглазому мосту и переезд в МардинПрогулка по Десятиглазому мосту и переезд в МардинПрогулка по Десятиглазому мосту и переезд в МардинПрогулка по Десятиглазому мосту и переезд в Мардин
4 день

Город Дара, монастырь Мор-Габриэль и Мидьят

Позавтракав, выезжаем в античный город Дара. Он находился на пересечении важных торговых путей и неоднократно становился ареной военных конфликтов. В 530 году близ Дары произошло одно из самых знаменитых сражений византийской истории — битва при Даре, в которой император Юстиниан I одержал победу над персами. Сейчас от поселения остались только руины. Вы увидите некрополь и подземное водохранилище.

Обед состоится в беседке на берегу реки — это излюбленная локация местных жителей. После этого осмотрим монастырь Мор-Габриэль. Его архитектура сочетает в себе элементы армянского и сирийского зодчества. Внутри можно увидеть старинные фрески, иконы и другие религиозные артефакты. С территории монастыря открывается живописный вид на окрестности.

В завершении путешествия посетим уютный Мидьят. Одной из главных достопримечательностей города является его исторический центр, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть старинные здания, узкие улочки и красивые мечети. Мы пройдём по местам съёмок сериалов «Ветреный» и «Сыла».

Далее вас ждёт мардинский ужин.

Город Дара, монастырь Мор-Габриэль и МидьятГород Дара, монастырь Мор-Габриэль и МидьятГород Дара, монастырь Мор-Габриэль и МидьятГород Дара, монастырь Мор-Габриэль и МидьятГород Дара, монастырь Мор-Габриэль и Мидьят
5 день

Окончание тура

Сегодня после завтрака проведём кофейную дегустацию: попробуем курдский, мардинский и сирийский кофе. До отъезда у вас будет свободное время, а потом мы проводим вас в аэропорт ко времени вашего обратного рейса.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 015
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - $320
  • Возможно проведение индивидуальной программы в подходящие для вас даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Диярбакыра, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Мардина, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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