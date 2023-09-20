Описание

За одно непродолжительное путешествие я покажу три разных Турции! Традиции и самобытность Традиции и национальную кухню мы начнем узнавать в Измире, где будем пить самый лучший кофе в секретной кофейне на старинном базаре и погадаем на кофейной гуще. Мы также проследуем к древнему греческому городу Смирна, отведаем национальные блюда и прогуляемся по самым красивым улочкам, посплетничав о жизни местных. При желании вы сможете попробовать вкуснейший турецкий стрит-фуд или традиционную кухню в одном из рекомендованных кафе для ужина! Итальянская легкость После насыщенного первого дня мы прочувствуем итальянскую историю, конечно же, в винной деревушке Шириндже, название которой недаром переводится как «милое». Невероятно живописная и самобытная, она находится на небольших горах, а вокруг расположились фруктовые сады, виноградники и оливковые рощи. Вы узнаете, почему здесь хотел приобрести жилье Том Круз, проведете дегустацию не менее 10 видов вина и зайдете в церковь Святого Иоанна, чтобы бросить монетку на счастье! После вас будет ждать обед в ресторане с потрясающим видом на деревню и ароматный турецкий кофе на песке. Технологичный Эфес Следующим пунктом нашего путешествия станет античный город Эфес. Турки считают, что Эфес в Турции — вторая по популярности достопримечательность после центральной площади Султанахмет в Стамбуле. Невероятно развитый и технологичный для тех лет город, эдакий Сингапур того времени. Греческая роскошь И наконец, мы отправимся в Чешме и Алачати — самые греческие городки Турции. Чешме — один из роскошнейших курортов страны! Здесь любят отдыхать состоятельные европейцы и турки, а в ресторане можно легко встретить звезду. Мы прогуляемся по узким мощеным улочкам, совершим прогулку на яхте по бирюзовым бухтам и встретим закат на пляже. Важно знать:Туристам обязательно необходимо иметь медицинскую страховку с суммой покрытия не менее 30000 долларов. Приобретается самостоятельно, но мы всегда рады помочь в выборе и оплате.