Греко-римские каникулы в Турции

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Вас ждет удивительное приключение в гостеприимной и яркой Турции! Перед вами откроют двери три разных города — от местной винной деревушки до шикарного античного мегаполиса, прогулки по улицам которых точно впечатлят вас своим разнообразием. А фотосессия в приятной компании оставит вам воспоминания о вашем дивном путешествии.
Греко-римские каникулы в Турции
Греко-римские каникулы в Турции
Греко-римские каникулы в Турции
Греко-римские каникулы в Турции
Греко-римские каникулы в Турции
Греко-римские каникулы в Турции
Ближайшие даты:
20
сен
1
окт

Что вас ожидает:

  • Измир
  • Шириндже
  • Эфес
  • Алачати
  • Чешме
  • Бухты вокруг Чешме с борта яхты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За одно непродолжительное путешествие я покажу три разных Турции! Традиции и самобытность Традиции и национальную кухню мы начнем узнавать в Измире, где будем пить самый лучший кофе в секретной кофейне на старинном базаре и погадаем на кофейной гуще. Мы также проследуем к древнему греческому городу Смирна, отведаем национальные блюда и прогуляемся по самым красивым улочкам, посплетничав о жизни местных. При желании вы сможете попробовать вкуснейший турецкий стрит-фуд или традиционную кухню в одном из рекомендованных кафе для ужина! Итальянская легкость После насыщенного первого дня мы прочувствуем итальянскую историю, конечно же, в винной деревушке Шириндже, название которой недаром переводится как «милое». Невероятно живописная и самобытная, она находится на небольших горах, а вокруг расположились фруктовые сады, виноградники и оливковые рощи. Вы узнаете, почему здесь хотел приобрести жилье Том Круз, проведете дегустацию не менее 10 видов вина и зайдете в церковь Святого Иоанна, чтобы бросить монетку на счастье! После вас будет ждать обед в ресторане с потрясающим видом на деревню и ароматный турецкий кофе на песке. Технологичный Эфес Следующим пунктом нашего путешествия станет античный город Эфес. Турки считают, что Эфес в Турции — вторая по популярности достопримечательность после центральной площади Султанахмет в Стамбуле. Невероятно развитый и технологичный для тех лет город, эдакий Сингапур того времени. Греческая роскошь И наконец, мы отправимся в Чешме и Алачати — самые греческие городки Турции. Чешме — один из роскошнейших курортов страны! Здесь любят отдыхать состоятельные европейцы и турки, а в ресторане можно легко встретить звезду. Мы прогуляемся по узким мощеным улочкам, совершим прогулку на яхте по бирюзовым бухтам и встретим закат на пляже. Важно знать:Туристам обязательно необходимо иметь медицинскую страховку с суммой покрытия не менее 30000 долларов. Приобретается самостоятельно, но мы всегда рады помочь в выборе и оплате.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в отелях (1 и 2-местные номера)
  • Все завтраки, а также обеды и ужины, обозначенные в программе
  • Трансферы по маршруту на комфортном мини-автобусе Mercedes-Benz
  • Авторские маршруты по Шириндже, Алачати и Чешме
  • Две полноценные экскурсии (Измир и Эфес)
  • Яхт-прогулка по бухтам
  • Сопровождение фотографа на прогулках и одна фотосессия
  • Дегустация вина
  • Пикник на закате
Что не входит
  • Авиабилеты до/из Измира,Турция. Мы поможем максимально просто купить подходящие билеты
  • Обеды и ужины, не входящие в программу
  • Медицинское страхование
  • Личные расходы (приобретение сувениров)
Место начала и завершения?
г. Измир, Аэропорт имени Аднана Менде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обязательно наличие медицинской страховки с суммой покрытия не менее 30000 долларов. Приобретается туристом самостоятельно, но мы всегда рады помочь в выборе и оплате.
  • За день до тура организатор пришлет подробную инструкцию о встрече в аэропорту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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