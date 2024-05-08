Оливковые аллеи, искрящийся под лучами солнца белоснежный песок пляжей, теплые морские волны, водные развлечения, современные торговые центры, бары, шоппинг, древние памятники культуры — это Измир. Откройте для себя мир древних цивилизаций. Это город — настоящая энциклопедия прошлого. Обратите внимание на архитектурные сооружения, оставшиеся со времен властвования Рима и Греции. Непременно посетите местный рынок, тонкости торговли на котором не менялись столетия. Совершите прогулку на пароме по водам Эгейского моря или погрузитесь в атмосферу античности на самом древнем курорте — Памуккале на выездной поездке. В нашем каталоге вы можете максимально просто и быстро выбрать любую понравившуюся экскурсию

Местные экскурсоводы

Находитесь в поиске идеального путешествия? Измир удивительным образом сочетает в себе светскую Турцию, действующие старинные храмы и мечети, ночные клубы и археологические находки мирового значения, теплое море с кристально чистыми пляжами и фабрики по производству кожаных изделий, колоритные базары и современные бутики. Благодатный климат дает возможность путешествовать по региону в любое время года. Познакомиться с историческим наследием, попробовать лучшие национальные блюда, организовать максимально выгодный шоппинг, прокатиться на пароме и увидеть бескрайние морские просторы можно в рамках экскурсионного тура. Предусмотрены пешеходные, выездные, обзорные туры. Вы можете выбрать программу на весь день. Не упустите шанс отправиться на экскурсию в Измир и познакомиться с родиной Гомера!