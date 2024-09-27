Греко-римские каникулы в Турции

Фотосессия в приятной компании: прогулки по Измиру с сопровождением фотографа
Вас ждет удивительное приключение в гостеприимной и яркой Турции! Перед вами откроют двери три разных города — от местной винной деревушки до шикарного античного мегаполиса, прогулки по улицам которых точно впечатлят вас своим разнообразием. А фотосессия в приятной компании оставит вам воспоминания о вашем дивном путешествии.
Греко-римские каникулы в Турции
Греко-римские каникулы в Турции
Греко-римские каникулы в Турции
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Три разных Турции за одно путешествие

В этом увлекательном путешествии мы откроем для себя три уникальных аспекта Турции, полных традиций, истории и живописных пейзажей.

Традиции и самобытность

Наше знакомство с культурой начнется в Измире. Здесь мы насладимся лучшим кофе в секретной кофейне на старинном базаре и даже погадаем на кофейной гуще. Далее мы отправимся к древнему греческому городу Смирна, где попробуем национальные блюда и прогуляемся по живописным улочкам, обсуждая жизнь местных жителей.

При желании вы сможете попробовать вкуснейший турецкий стрит-фуд или насладиться традиционной кухней в одном из рекомендованных кафе на ужин!

Итальянская легкость

После насыщенного первого дня мы отправимся в винную деревушку Шириндже, название которой переводится как «милое». Это место, окруженное фруктовыми садами, виноградниками и оливковыми рощами, просто завораживает своей красотой.

Вы узнаете, почему здесь хотел приобрести жилье знаменитый актер Том Круз, проведете дегустацию не менее 10 видов вина и посетите церковь Святого Иоанна, чтобы бросить монетку на счастье. После этого вас ждет обед в ресторане с потрясающим видом на деревню и ароматный турецкий кофе, приготовленный на песке.

Технологичный Эфес

Следующим пунктом нашего путешествия станет античный город Эфес. Этот город считается второй по популярности достопримечательностью Турции после центральной площади Султанахмет в Стамбуле. Эфес был невероятно развитым и технологичным для своего времени, напоминая Сингапур.

Греческая роскошь

В завершение нашего путешествия мы отправимся в Чешме и Алачати — самые греческие городки Турции. Чешме — один из самых роскошных курортов страны, популярный среди состоятельных европейцев и местных жителей. Здесь вы сможете прогуляться по узким мощеным улочкам, совершить яхтенную прогулку по бирюзовым бухтам и насладиться закатом на пляже.

Важно знать

Туристам обязательно необходимо иметь медицинскую страховку с суммой покрытия не менее 30,000 долларов. Страховку можно приобрести самостоятельно, но мы всегда рады помочь вам в выборе и оплате.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Измир
  • Шириндже
  • Эфес
  • Алачати
  • Чешме
  • Бухты вокруг Чешме с борта яхты
Что включено
  • Размещение в отелях (1 и 2-местные номера)
  • Все завтраки, а также обеды и ужины, обозначенные в программе
  • Трансферы по маршруту на комфортном мини-автобусе Mercedes-Benz
  • Авторские маршруты по Шириндже, Алачати и Чешме
  • Две полноценные экскурсии (Измир и Эфес)
  • Яхт-прогулка по бухтам
  • Сопровождение фотографа на прогулках и одна фотосессия
  • Дегустация вина
  • Пикник на закате
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до/из Измира, Турция. Мы поможем максимально просто купить подходящие билеты
  • Обеды и ужины, не входящие в программу
  • Медицинское страхование
  • Личные расходы (приобретение сувениров)
Место начала и завершения?
Г. Измир, Аэропорт имени Аднана Менде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 192 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обязательно наличие медицинской страховки с суммой покрытия не менее 30000 долларов. Приобретается туристом самостоятельно, но мы всегда рады помочь в выборе и оплате
  • За день до тура организатор пришлет подробную инструкцию о встрече в аэропорту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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