Вас ждет удивительное приключение в гостеприимной и яркой Турции! Перед вами откроют двери три разных города — от местной винной деревушки до шикарного античного мегаполиса, прогулки по улицам которых точно впечатлят вас своим разнообразием. А фотосессия в приятной компании оставит вам воспоминания о вашем дивном путешествии.

Описание тура

Три разных Турции за одно путешествие

В этом увлекательном путешествии мы откроем для себя три уникальных аспекта Турции, полных традиций, истории и живописных пейзажей.

Традиции и самобытность

Наше знакомство с культурой начнется в Измире. Здесь мы насладимся лучшим кофе в секретной кофейне на старинном базаре и даже погадаем на кофейной гуще. Далее мы отправимся к древнему греческому городу Смирна, где попробуем национальные блюда и прогуляемся по живописным улочкам, обсуждая жизнь местных жителей.

При желании вы сможете попробовать вкуснейший турецкий стрит-фуд или насладиться традиционной кухней в одном из рекомендованных кафе на ужин!

Итальянская легкость

После насыщенного первого дня мы отправимся в винную деревушку Шириндже, название которой переводится как «милое». Это место, окруженное фруктовыми садами, виноградниками и оливковыми рощами, просто завораживает своей красотой.

Вы узнаете, почему здесь хотел приобрести жилье знаменитый актер Том Круз, проведете дегустацию не менее 10 видов вина и посетите церковь Святого Иоанна, чтобы бросить монетку на счастье. После этого вас ждет обед в ресторане с потрясающим видом на деревню и ароматный турецкий кофе, приготовленный на песке.

Технологичный Эфес

Следующим пунктом нашего путешествия станет античный город Эфес. Этот город считается второй по популярности достопримечательностью Турции после центральной площади Султанахмет в Стамбуле. Эфес был невероятно развитым и технологичным для своего времени, напоминая Сингапур.

Греческая роскошь

В завершение нашего путешествия мы отправимся в Чешме и Алачати — самые греческие городки Турции. Чешме — один из самых роскошных курортов страны, популярный среди состоятельных европейцев и местных жителей. Здесь вы сможете прогуляться по узким мощеным улочкам, совершить яхтенную прогулку по бирюзовым бухтам и насладиться закатом на пляже.

Важно знать

Туристам обязательно необходимо иметь медицинскую страховку с суммой покрытия не менее 30,000 долларов. Страховку можно приобрести самостоятельно, но мы всегда рады помочь вам в выборе и оплате.