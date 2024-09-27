Описание тура
Три разных Турции за одно путешествие
В этом увлекательном путешествии мы откроем для себя три уникальных аспекта Турции, полных традиций, истории и живописных пейзажей.
Традиции и самобытность
Наше знакомство с культурой начнется в Измире. Здесь мы насладимся лучшим кофе в секретной кофейне на старинном базаре и даже погадаем на кофейной гуще. Далее мы отправимся к древнему греческому городу Смирна, где попробуем национальные блюда и прогуляемся по живописным улочкам, обсуждая жизнь местных жителей.
При желании вы сможете попробовать вкуснейший турецкий стрит-фуд или насладиться традиционной кухней в одном из рекомендованных кафе на ужин!
Итальянская легкость
После насыщенного первого дня мы отправимся в винную деревушку Шириндже, название которой переводится как «милое». Это место, окруженное фруктовыми садами, виноградниками и оливковыми рощами, просто завораживает своей красотой.
Вы узнаете, почему здесь хотел приобрести жилье знаменитый актер Том Круз, проведете дегустацию не менее 10 видов вина и посетите церковь Святого Иоанна, чтобы бросить монетку на счастье. После этого вас ждет обед в ресторане с потрясающим видом на деревню и ароматный турецкий кофе, приготовленный на песке.
Технологичный Эфес
Следующим пунктом нашего путешествия станет античный город Эфес. Этот город считается второй по популярности достопримечательностью Турции после центральной площади Султанахмет в Стамбуле. Эфес был невероятно развитым и технологичным для своего времени, напоминая Сингапур.
Греческая роскошь
В завершение нашего путешествия мы отправимся в Чешме и Алачати — самые греческие городки Турции. Чешме — один из самых роскошных курортов страны, популярный среди состоятельных европейцев и местных жителей. Здесь вы сможете прогуляться по узким мощеным улочкам, совершить яхтенную прогулку по бирюзовым бухтам и насладиться закатом на пляже.
Важно знать
Туристам обязательно необходимо иметь медицинскую страховку с суммой покрытия не менее 30,000 долларов. Страховку можно приобрести самостоятельно, но мы всегда рады помочь вам в выборе и оплате.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Измир
- Шириндже
- Эфес
- Алачати
- Чешме
- Бухты вокруг Чешме с борта яхты
Что включено
- Размещение в отелях (1 и 2-местные номера)
- Все завтраки, а также обеды и ужины, обозначенные в программе
- Трансферы по маршруту на комфортном мини-автобусе Mercedes-Benz
- Авторские маршруты по Шириндже, Алачати и Чешме
- Две полноценные экскурсии (Измир и Эфес)
- Яхт-прогулка по бухтам
- Сопровождение фотографа на прогулках и одна фотосессия
- Дегустация вина
- Пикник на закате
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/из Измира, Турция. Мы поможем максимально просто купить подходящие билеты
- Обеды и ужины, не входящие в программу
- Медицинское страхование
- Личные расходы (приобретение сувениров)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Обязательно наличие медицинской страховки с суммой покрытия не менее 30000 долларов. Приобретается туристом самостоятельно, но мы всегда рады помочь в выборе и оплате
- За день до тура организатор пришлет подробную инструкцию о встрече в аэропорту