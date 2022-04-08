Полет на воздушном шаре в Каппадокии

Полет на воздушном шаре в Каппадокии
Полет на воздушном шаре в Каппадокии
Полет на воздушном шаре в Каппадокии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. В случае отмены полета непосредственно перед полетом деньги за трансфер не возвращаются.

Каппадокия - это место, где сбываются мечты! Испытайте фантастические ощущения от полета на воздушном шаре.

Вас заберут из отеля рано утром, до восхода солнца, и доставят к месту, откуда стартует полет. Забравшись в корзину, управляемую опытной рукой профессионального пилота, вы почувствуете, как шар мягко и плавно поднимается все выше - сначала над кронами деревьев, над домами и отелями.

И тут начинается самое интересное: лучи рассветного солнца заливают долину ярким светом, открывая взору удивительные панорамы марсианских пейзажей! Словно в другой реальности, вокруг в воздухе застыли десятки разноцветных воздушных шаров. Это зрелище захватывает дух и вызывает настоящую эйфорию у всех пассажиров корзины.

Важно: из-за разницы дневной и ночной температуры даже в летнее время с собой нужно иметь теплые вещи (куртка или ветровка, головной убор). Обувь спортивная, удобная.

К полету на воздушном шаре допускаются дети от 7 лет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от места проживания и обратно. Полет на воздушном шаре 50 минут
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья в 04:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно, кроме воскресенья в 04:30

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