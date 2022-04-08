Ежедневно, кроме воскресенья в 04:30

Каппадокия - это место, где сбываются мечты! Испытайте фантастические ощущения от полета на воздушном шаре.

Вас заберут из отеля рано утром, до восхода солнца, и доставят к месту, откуда стартует полет. Забравшись в корзину, управляемую опытной рукой профессионального пилота, вы почувствуете, как шар мягко и плавно поднимается все выше - сначала над кронами деревьев, над домами и отелями.

И тут начинается самое интересное: лучи рассветного солнца заливают долину ярким светом, открывая взору удивительные панорамы марсианских пейзажей! Словно в другой реальности, вокруг в воздухе застыли десятки разноцветных воздушных шаров. Это зрелище захватывает дух и вызывает настоящую эйфорию у всех пассажиров корзины.

Важно: из-за разницы дневной и ночной температуры даже в летнее время с собой нужно иметь теплые вещи (куртка или ветровка, головной убор). Обувь спортивная, удобная.

К полету на воздушном шаре допускаются дети от 7 лет.