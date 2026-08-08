Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии - из Невшехира
Навстречу закату и золотистым пейзажам
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер по аэропортам Каппадокии
Безопасно и комфортно доехать из одного аэропорта региона в другой
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
от €45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Путешествие в Каппадокию из Невшехира
К подземным поселениям, волшебным дымоходам, невероятным ландшафтам и удивительным историям
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Невшехиру
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