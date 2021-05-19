Всё о Кропивницком

Полезная информация о Кропивницком

Что нужно знать о Кропивницком: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кропивницком
08:3318
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаКропивницкий
По-английскиKropyvnytskyy
Столица регионаКропивницкий является столицей региона
Население города227 413 чел.
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота132 м. от уровня моря

Где находится Кропивницкий на карте