Полезная информация об Украине
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Флаг Украины
|Название
|Украина
|По-английски
|Ukraine
|Столица
|Киев
|Города
|Список городов
|Валюта
|Украинская гривна
|Площадь
|576 604 км²
|Население
|42 650 186 чел.
|Телефонный код
|+380
|Код ISO
|UA
|Основной домен
|.UA
|Соседние страны
|🇭🇺 Венгрия🇲🇩 Молдавия🇵🇱 Польша🇷🇺 Россия🇷🇴 Румыния🇸🇰 Словакия🇧🇾 Беларусь
Где находится Украина на карте
Украина
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