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Полезная информация об Украине

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Флаг Украины
Флаг Украины
НазваниеУкраина
По-английскиUkraine
СтолицаКиев
ГородаСписок городов
ВалютаУкраинская гривна
Площадь576 604 км²
Население42 650 186 чел.
Телефонный код+380
Код ISOUA
Основной домен.UA
Соседние страны🇭🇺 Венгрия🇲🇩 Молдавия🇵🇱 Польша🇷🇺 Россия🇷🇴 Румыния🇸🇰 Словакия🇧🇾 Беларусь

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Украина

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