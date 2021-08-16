Отзыв на: Одесса без купюр Е Екатерина 5 Очень понравилось! Самая необычная экскурсия с шармом, на которой я была. Возможность увидеть Одессу глазами фотографа, местного жителя, и любителя жизни! Информационно не перезагружена, только уникальные факты, местные истории, и скрытые от обычных туристов тропы/ места Одессы! Если бы не гид, вряд ли обратила бы внимание на новые впечатляющие детали одесской жизни. Рекомендую!

Отзыв на: Одесса, которая вдохновляет! М Мадияр 5 Ольга, житель Одессы, который влюблен в свой город. Этим объясняется интересная и насыщенная фактами экскурсия. Рекомендую! 👍

Отзыв на: Одесса без купюр Т Таня 4 Безусловно, Давид показывает уникальные, исчезающие дворики. Экскурсия не может не запомниться и откладывает отпечаток - места прекрасны и неповторимы. Но с точки зрения контента - его в принципе небыло. То есть, мы общались на отвлеченные темы, и ну совсем чуточку Давид рассказывал об Одессе, каких то фактов и особенностей. Для сравнения - за экскурсию мы заплатили 50 евро и за час прошлись по дворикам. За 85 евро в Афинах нас экскурсовод 4 с половиной часа прогуливала по городу и рассказала массу информации - об истории, культуре и современном быте жителей. Я считаю, что Давид находит действительно уникальные места. Но можно сделать экскурсию качественнее, если добавить ей контента.

Отзыв на: Одесса без купюр А Алёна 5 Всё очень понравилось! Нестандартный маршрут, много интересных мест. Рекомендую)

Отзыв на: Мастер-класс «Снято на пленку» Е Елена 5 Очень классный маршрут, отличное общение и самое главное - съёмка 🙌

Отзыв на: Мастер-класс «Снято на пленку» I IndieYana 5 Отличная экскурсия! Всё было круто! Спасибо!:]

Отзыв на: Добро пожаловать в Одессу! D David 5 Очень понравилась экскурсия - прогулялись по «не совсем туристическому» центру Одессы, было очень интересно и увлекательно! Гид знает историю и умеет ее рассказать. И, самое главное, чувствуется, что она любит свой город! Мы попросили подобрать экскурсию «для тех, кто уже один раз был на обзорной» и получилось просто замечательно!

Отзыв на: Одесса, которая вдохновляет! М Марина 5 Оля супер экскурсовод. Эта девушка-одесситка просто супер рассказчик. Всем рекомендую. Оля обязательно сделает Ваш день. Таки да, однозначно РЕКОМЕНДУЮ. ))))

Отзыв на: Добро пожаловать в Одессу! А Александр 5 Экскурсия прошла отлично, хороший обзорный маршрут, время летит незаметно, много интересного, нового, не"нафталинного". Всем рекомендую.