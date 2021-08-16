Все экскурсии в Одессе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Одессе – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 59 ⭐ отзывов, цены от 25грн. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Одессе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Одесса без купюр
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
600грн
за 1 чел.
Одесса без купюр
На экскурсии вы увидите потайные уголки Одессы
В любой день оговоренный заранее
Тестовая экскурсия в гривнах. Прогулка по Одессе.
1 000грн
за 1 чел.
Тестовая экскурсия в гривнах. Прогулка по Одессе.
Ежедневно с 09:00 до 23:00
Мастер-класс «Снято на пленку»
Индивидуальная экскурсия
1 700грн
за 1 чел.
Мастер-класс «Снято на пленку»
Предлагаю вам пройти мастер-класс по пленочной фотографии
В любой день обговоренный заранее
Одесса без купюр
Индивидуальная экскурсия
4.9
44
1ч 30м
25
за 1 чел.
Одесса без купюр
Прогулка по необычным уголкам города
Одесская кухня
1 000грн
за 1 чел.
Одесская кухня
Одессу невозможно узнать, если не попробовать её кухню
По договоренности с туристом
Добро пожаловать в Одессу!
Индивидуальная экскурсия
5
2
50
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Одессу!
Главные достопримечательности, тайные уголки и увлекательные рассказы на дружеской экскурсии
Ваше первое знакомство с Одессой
Индивидуальная экскурсия
700грн
за 1-5 чел.
Ваше первое знакомство с Одессой
Шалом всем, кто решил посетить этот удивительный город
По договоренности с туристом
Одесса, которая вдохновляет!
Индивидуальная экскурсия
5
9
90
за 1-8 чел.
Одесса, которая вдохновляет!
О событиях и людях, прославивших город романтиков, на обзорной прогулке по его самым чудесным местам
Мастер-класс «Снято на пленку»
Личный мастер-класс
5
2
30
за 1 чел.
Мастер-класс «Снято на пленку»
Попрактиковаться в пленочной фотографии на прогулке по нетуристической Одессе в компании фотографа

Последние отзывы «Экскурсии Одессы»

  • Отзыв на: Одесса без купюр
    Е
    Екатерина
    16 августа 2021
    5
    Очень понравилось! Самая необычная экскурсия с шармом, на которой я была. Возможность увидеть Одессу глазами фотографа, местного жителя, и любителя жизни! Информационно не перезагружена, только уникальные факты, местные истории, и скрытые от обычных туристов тропы/ места Одессы! Если бы не гид, вряд ли обратила бы внимание на новые впечатляющие детали одесской жизни. Рекомендую!
  • Отзыв на: Одесса, которая вдохновляет!
    М
    Мадияр
    9 июля 2021
    5
    Ольга, житель Одессы, который влюблен в свой город. Этим объясняется интересная и насыщенная фактами экскурсия. Рекомендую! 👍
  • Отзыв на: Одесса без купюр
    Т
    Таня
    26 июня 2021
    4
    Безусловно, Давид показывает уникальные, исчезающие дворики. Экскурсия не может не запомниться и откладывает отпечаток - места прекрасны и неповторимы. Но с точки зрения контента - его в принципе небыло. То есть, мы общались на отвлеченные темы, и ну совсем чуточку Давид рассказывал об Одессе, каких то фактов и особенностей. Для сравнения - за экскурсию мы заплатили 50 евро и за час прошлись по дворикам. За 85 евро в Афинах нас экскурсовод 4 с половиной часа прогуливала по городу и рассказала массу информации - об истории, культуре и современном быте жителей. Я считаю, что Давид находит действительно уникальные места. Но можно сделать экскурсию качественнее, если добавить ей контента.
  • Отзыв на: Одесса без купюр
    А
    Алёна
    3 января 2021
    5
    Всё очень понравилось! Нестандартный маршрут, много интересных мест. Рекомендую)
  • Отзыв на: Мастер-класс «Снято на пленку»
    Е
    Елена
    24 сентября 2020
    5
    Очень классный маршрут, отличное общение и самое главное - съёмка 🙌
  • Отзыв на: Мастер-класс «Снято на пленку»
    I
    IndieYana
    16 октября 2019
    5
    Отличная экскурсия! Всё было круто! Спасибо!:]
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Одессу!
    D
    David
    10 сентября 2019
    5
    Очень понравилась экскурсия - прогулялись по «не совсем туристическому» центру Одессы, было очень интересно и увлекательно! Гид знает историю и умеет ее рассказать. И, самое главное, чувствуется, что она любит свой город! Мы попросили подобрать экскурсию «для тех, кто уже один раз был на обзорной» и получилось просто замечательно!
  • Отзыв на: Одесса, которая вдохновляет!
    М
    Марина
    4 августа 2019
    5
    Оля супер экскурсовод. Эта девушка-одесситка просто супер рассказчик. Всем рекомендую. Оля обязательно сделает Ваш день. Таки да, однозначно РЕКОМЕНДУЮ. ))))
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Одессу!
    А
    Александр
    8 июля 2019
    5
    Экскурсия прошла отлично, хороший обзорный маршрут, время летит незаметно, много интересного, нового, не"нафталинного". Всем рекомендую.
  • Отзыв на: Одесса, которая вдохновляет!
    О
    Оксана
    23 марта 2019
    5
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все было замечательно -и рассказ, и кофе, и вино! Всем рекомендую
🇺🇦