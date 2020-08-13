39 отзывов оставили туристы

Мне очень понравилась экскурсия с Давидом. Хотя, как он и сам говорит, это не экскурсия, а прогулка. Особенно интересна она будет тем, кто уже побывал на основных экскурсиях. Чего здесь не будет - подробного рассказа про историю города с именами, датами, но это и не заявляется. Зато будет очень комфортный в общении, приятный молодой человек, который покажет нетуристическую Одессу, заведёт во дворики и на крыши с чудесными видами. Давид заводил нас в совершенно неизвестные дворики, куда не ходят основные экскурсии. Мы увидели удивительный многоэтажный двор, дворы художников, он рассказывает про местных жителей и некоторые факты из истории города. Ещё было приятно, что Давид учитывает скорость, с которой могут ходить люди, не торопит, даёт время остановится там, где понравилось и пофотографировать. В итоге прогулка оказывается легкой и неутомительной.