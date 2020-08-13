39 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Одесса без купюр

Прогулка по необычным уголкам города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • Заказать экскурсию

20 за человека

У этой экскурсии39 отзывов
4.95
David
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
David – Гид по Одессе
Это прогулка 👣 для тех, кто хочет по-настоящему узнать Одессу и рассмотреть её глазами местного жителя.

Я покажу вам самые интересные и колоритные уголки города, неизвестные туристам, расскажу, куда идти за лучшей местной кухней и вином 🍷, помогу посмотреть на город 🏙️ с высоты и поделюсь городскими секретами «для своих», которые здорово вам помогут в путешествии.
Одесса без купюр
Одесса без купюр

Что вас ожидает

Удивительные впечатления от города

  • Одесса – город, который удивляет каждый день. Особенно если заглядывать в ее подъезды, дворы и переулки. Особенно если знать, в какие из них заглядывать. Вместе мы прогуляемся по самым необычным уголкам города. Все они сосредоточены в его центре и скрыты на всем известных улицах. Являясь носителем тайных знаний (например, дверного кода, позволяющего попасть в потрясающий дворик в итальянском стиле), я отведу вас туда, где вы сможете насладиться завораживающей панорамой города с высоты многоэтажного дома.
  • Во время прогулки расскажу о том, где делают самый вкусный фалафель в городе, как попасть на чистый и немноголюдный пляж, что/чем/почему/для чего... и многое другое. По желанию можем заглянуть на бокал вина или больше в очень классные, колоритные винарки, попробуем напитки местного разлива. Очень вкусно и недорого.

P.S. Каждому посетившему экскурсию – памятный подарок.

Кому подойдет экскурсия

  • Любопытным туристам любого возраста, которым интересны не только главные достопримечательности, а также людям, увлекающимся фотографией.
  • Экскурсия также будет интересна людям, увлекающимся и занимающимся фотографией. Уже несколько лет, открывая Одессу снова и снова через объективы фотокамер, я вижу то, чего не видят другие и готов поделиться своими наблюдениями с вами.
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр
Одесса без купюр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
David
David
Меня зовут Давид, мне 31 год, из них 25 живу в Одессе, 13 из них фотографирую. Люблю и Одессу, и фотографию — даже не знаю, что больше. Обожаю снимать улицу, но также детали города, портреты и природу, когда там бываю. Выставлялся персонально и коллективно, в Одессе, Германии, Норвегии. Снимал для «Оранжевого гида» и «Колодезной эры Одессы», для местных газет и т.д.
Напишите мне

39 отзывов оставили туристы

Светлана
13 августа 2020
Заказывала экскурсию "в виде прогулки" для дочери и ее подруги ( обеим 19 лет), по-этому пишу по их впечатлениям. Дочь неплохо знает Одессу ( здесь живут бабушка с дедушкой), подруга в городе первый раз. Обе остались в восторге от увиденного и услышанного. Маршрут не совсем привычен и совсем не банален для гостей города. В Одессе и так с колоритом проблем нет, но эта прогулка добавила таки яркий мазок в общую картину маслом от впечатлений об этом чудесном месте у моря. Очень рекомендую отправляться на прогулку не в первые пару дней пребывания в городе. Познакомьтесь сначала с "официально туристической" Одессой, составьте свое первое (архитектурное), и второе (гастрономическое), и третье (эмоциональное) впечатление о городе, и только потом идите...... Ну, а если время поджимает, то.... все равно обязательно идите. Именно на этой прогулке вы получите все эти три впечатления сразу. Спасибо, Давид! И, да, фалафель был очень вкусным!
29 июня 2020
Спасибо Давиду за потрясающую прогулку -экскурсию интересными местами Одессы!!! Самые яркие впечатления и удивления остались после рассказов Давида об Одесса и тех местах, которые мы прошли за время прогулки.
13 марта 2020
Большое спасибо Давиду за приятную экскурсию, абсолютную клаент-ориентиррванность и... интеллигентность. Всё это вместе оставило чудесное послевкусие как хорошее вино.
31 января 2020
Это не экскурсия в обычном понимании, это прогулка с человеком, который хорошо знает город и может рассказать много интересного, дать рекомендации и ответить на вопросы о городе. То есть, это лучше экскурсии) Давид - талантливый и легкий в общении человек, который любит свой город, видит его по-своему и передает это другим. Мне очень понравилось, буду рекомендовать всем своим знакомым.
25 ноября 2019
Все интересно и доступно! Прогулка очень понравилась!
16 ноября 2019
Осталась очень довольна экскурсией! Я много раз бывала в Одессе, тем не менее узнала много нового и интересного. Это не была экскурсия в обычном смысле слова, скорее дружеская прогулка и беседа, за время которой произошло несколько интересных встреч, и даже маленьких приключений). Время, кстати, вышло намного больше запланированного - и это отдельный большой плюс. Гид - не только интересный рассказчик, но и талантливый фотограф. Если вы увлекаетесь фотографией, или вам нужен профессионал для какого-то проекта, или вы просто хотите купить высокохудожественные фотоработы - очень рекомендую!
Руслан
20 сентября 2019
Отличная прогулка! Если хотите окунутся в нераскрытую "красоту" Одессы. Если Вы любите смотреть только обертки - это не для Вас :). Давид классный рассказчик и искатель приключений. Видит немного иначе этот мир... Очень рекомендую :)
14 сентября 2019
Это была очень интересная экскурсия с видом на повседневную жизнь людей в Одессе и посещением мест, в которые сам бы не зашёл. Спасибо!
27 августа 2019
Супер экскурсия, супер гид
27 июля 2019
Мне очень понравилась экскурсия с Давидом. Хотя, как он и сам говорит, это не экскурсия, а прогулка. Особенно интересна она будет тем, кто уже побывал на основных экскурсиях. Чего здесь не будет - подробного рассказа про историю города с именами, датами, но это и не заявляется. Зато будет очень комфортный в общении, приятный молодой человек, который покажет нетуристическую Одессу, заведёт во дворики и на крыши с чудесными видами. Давид заводил нас в совершенно неизвестные дворики, куда не ходят основные экскурсии. Мы увидели удивительный многоэтажный двор, дворы художников, он рассказывает про местных жителей и некоторые факты из истории города. Ещё было приятно, что Давид учитывает скорость, с которой могут ходить люди, не торопит, даёт время остановится там, где понравилось и пофотографировать. В итоге прогулка оказывается легкой и неутомительной.
Ещё 29 отзывов

David проводит ещё 1 экскурсию

Мастер-класс «Снято на пленку»Мастер-класс «Снято на пленку»Мастер-класс «Снято на пленку»
30 за человека
3 часа
1 отзыв
Попрактиковаться в пленочной фотографии на прогулке по нетуристической Одессе в компании фотографа
Снимать на пленку — очень захватывающе. Фотографии получаются живые, и всегда присутствует эффект сюрприза: от звука спуска затвора до момента проявки пленки приятное предвосхищение результата не покидает фотографа. Я предлагаю вам совместить приятное с полезным: прогулку по колоритным местам Одессы с мастер-классом по пленочной фотографии. Вы узнаете теорию и практику съемки на пленку и сделаете самые яркие кадры живой нетуристической атмосферы портового города.

Необычные маршруты по Одессе

Тайные дворики ОдессыТайные дворики ОдессыТайные дворики Одессы
20 за человека
2 часа
Погулять по уютным старым дворикам и услышать истории их жителей на дружеской экскурсии
Я покажу секретные уголки Одессы, которые туристы посещают лишь по счастливой случайности. После шумного оживленного центра они покорят вас спокойствием и душевностью. Гуляя по тихим улочкам и заглядывая в колоритные дворики, вы по сей день сможете встретить одесситов, которые спросят, откуда вы и к кому, и расскажут о своей жизни как старому знакомому.

Выбирайте и другие экскурсии по Одессе

Необычные маршрутыМастер-классыОбзорныеИндивидуальныеВсеПешком
20 за человека
Заказать экскурсию