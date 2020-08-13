39 отзывов оставили туристы

Заказывала экскурсию "в виде прогулки" для дочери и ее подруги ( обеим 19 лет), по-этому пишу по их впечатлениям. Дочь неплохо знает Одессу ( здесь живут бабушка с дедушкой), подруга в городе первый раз. Обе остались в восторге от увиденного и услышанного. Маршрут не совсем привычен и совсем не банален для гостей города. В Одессе и так с колоритом проблем нет, но эта прогулка добавила таки яркий мазок в общую картину маслом от впечатлений об этом чудесном месте у моря. Очень рекомендую отправляться на прогулку не в первые пару дней пребывания в городе. Познакомьтесь сначала с "официально туристической" Одессой, составьте свое первое (архитектурное), и второе (гастрономическое), и третье (эмоциональное) впечатление о городе, и только потом идите...... Ну, а если время поджимает, то.... все равно обязательно идите. Именно на этой прогулке вы получите все эти три впечатления сразу. Спасибо, Давид! И, да, фалафель был очень вкусным!