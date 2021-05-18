Всё об Артигасе

Полезная информация об Артигасе

Что нужно знать об Артигасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Артигасе
17:0637
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаАртигас
По-английскиArtigas
Столица регионаАртигас является столицей региона
Население города41 909 чел.
АэропортАртигас ATI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота113 м. от уровня моря

Где находится Артигас на карте