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Полезная информация об Уругвае

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Флаг Уругвая
Флаг Уругвая
НазваниеУругвай
Эмодзи флаг🇺🇾
Полное названиеВосточная Республика Уругвай
По-английскиUruguay
СтолицаМонтевидео
ГородаСписок городов
ВалютаУругвайский песо
Площадь176 220 км²
Население3 480 222 чел.
Телефонный код+598
Код ISOUY
Основной домен.UY
Соседние страны🇦🇷 Аргентина🇧🇷 Бразилия

Где находится Уругвай на карте

Уругвай фото страны
Уругвай

Популярные экскурсии в Уругвае

Обзорная экскурсия по Punta del Este
Обзорная экскурсия по Punta del Este
$
321
за чел.
Монтевидео
Сити-тур Монтевидео с пешеходной прогулкой по старому городу
Сити-тур Монтевидео с пешеходной прогулкой по старому городу
$
235
за чел.
Колония дель Сакраменто
Обзорная экскурсия по Пунта дель Эсте с посещением Пириаполиса и Каса Пуэбло
Обзорная экскурсия по Пунта дель Эсте с посещением Пириаполиса и Каса Пуэбло
$
375
за чел.
Монтевидео
Экскурсия по золотому побережью в город Пунта-дель-Эсте
Экскурсия по золотому побережью в город Пунта-дель-Эсте
$
353
за чел.
Колония дель Сакраменто
Обзорная экскурсия по Монтевидео
Обзорная экскурсия по Монтевидео
$
257
за чел.
Монтевидео
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