Полезная информация об Уругвае
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Флаг Уругвая
|Название
|Уругвай
|Эмодзи флаг
|🇺🇾
|Полное название
|Восточная Республика Уругвай
|По-английски
|Uruguay
|Столица
|Монтевидео
|Города
|Список городов
|Валюта
|Уругвайский песо
|Площадь
|176 220 км²
|Население
|3 480 222 чел.
|Телефонный код
|+598
|Код ISO
|UY
|Основной домен
|.UY
|Соседние страны
|🇦🇷 Аргентина🇧🇷 Бразилия
Где находится Уругвай на карте
Уругвай
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