Всё о Мальдонадо

Полезная информация о Мальдонадо

Что нужно знать о Мальдонадо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мальдонадо
02:3904
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаМальдонадо
По-английскиMaldonado
Столица регионаМальдонадо является столицей региона
Население города55 478 чел.
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота30 м. от уровня моря

Где находится Мальдонадо на карте