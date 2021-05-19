Полезная информация о Тринидаде
Что нужно знать о Тринидаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тринидаде
02:3945
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Тринидад
|По-английски
|Trinidad
|Столица региона
|Тринидад является столицей региона
|Население города
|21 429 чел.
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|142 м. от уровня моря