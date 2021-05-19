Всё о Тринидаде

Полезная информация о Тринидаде

Что нужно знать о Тринидаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тринидаде
02:3945
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаТринидад
По-английскиTrinidad
Столица регионаТринидад является столицей региона
Население города21 429 чел.
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота142 м. от уровня моря

Где находится Тринидад на карте