Как добраться до Норта-Рональдсея на самолёте

В Норте-Рональдсее 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «North Ronaldsay Airport» вам не избежать

Список аэропортов Норта-Рональдсея

Норт-Рональдсей NRL North Ronaldsay Airport

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