Полезная информация о Великобритании
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Флаг Великобритании
|Название
|Великобритания
|Эмодзи флаг
|🇬🇧
|Полное название
|Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|По-английски
|United Kingdom
|Столица
|Лондон
|Города
|Список городов
|Валюта
|Фунт стерлингов Великобритании
|Площадь
|244 820 км²
|Население
|65 341 183 чел.
|Телефонный код
|+44
|Код ISO
|GB
|Основной домен
|.GB
|Соседние страны
|🇮🇪 Ирландия
Где находится Великобритания на карте
Великобритания
Популярные экскурсии в Великобритании
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