Всё о Великобритании

Полезная информация о Великобритании

Что нужно знать о Великобритании: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 128 экскурсий
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании
НазваниеВеликобритания
Эмодзи флаг🇬🇧
Полное названиеСоединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
По-английскиUnited Kingdom
СтолицаЛондон
ГородаСписок городов
ВалютаФунт стерлингов Великобритании
Площадь244 820 км²
Население65 341 183 чел.
Телефонный код+44
Код ISOGB
Основной домен.GB
Соседние страны🇮🇪 Ирландия

Где находится Великобритания на карте

Великобритания фото страны
Великобритания

Популярные экскурсии в Великобритании

Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
4.6
42 отзыва
17
за чел.
Важное условие перед бронированием предложения! Обратите пожалуйста Ваше внимание! Оставшаяся сумма за экскурсию доплачивается гиду в МЕСТНОЙ валюте (...
Лондон
Замок Блэр, вискикурня или водопад
Замок Блэр, вискикурня или водопад
653
за чел.
Шотландия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
60
за чел.
Во время пешеходной экскурсии вы увидите сказочные пейзажи города Эдинбург, прогуляетесь по одной из самых красивых улиц Европы — Princess Street, поб...
Эдинбург
Экскурсия по Лондону Гарри Поттера
Экскурсия по Лондону Гарри Поттера
4.3
6 отзывов
30
за чел.
Вас будет ждать прогулка не только по местам съемок знаменитых фильмов. Гид проведет вас по лондонским улочкам, по которым прогуливалась Джоан Роулинг...
Лондон
Объединенная экскурсия в Rosslyn, Abbotsford и Glenkinchie
Объединенная экскурсия в Rosslyn, Abbotsford и Glenkinchie
110
за чел.
Автобусная объединенная экскурсия в Часовню Рослин (Rosslyn Chapel), усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд (Abbotsford House) и вискикурню Гленкинчи (Gle...
Эдинбург
Экскурсии в городах Великобритании

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Великобританию

Расписание авиа-рейсов