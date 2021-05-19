Полезная информация о Шальготарьяне
Что нужно знать о Шальготарьяне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шальготарьяне
05:5001
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇺 Венгрия
|Название города
|Шальготарьян
|По-английски
|Salgotarjan
|Столица региона
|Шальготарьян является столицей региона
|Население города
|39 640 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Budapest
|Средняя высота
|242 м. от уровня моря