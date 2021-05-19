Всё о Шальготарьяне

Полезная информация о Шальготарьяне

Что нужно знать о Шальготарьяне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шальготарьяне
05:5001
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаШальготарьян
По-английскиSalgotarjan
Столица регионаШальготарьян является столицей региона
Население города39 640 чел.
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота242 м. от уровня моря

Где находится Шальготарьян на карте