Всё о Венгрии

Полезная информация о Венгрии

Что нужно знать о Венгрии: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 153 экскурсии
Флаг Венгрии
Флаг Венгрии
НазваниеВенгрия
Эмодзи флаг🇭🇺
Полное названиеВенгерская Республика
По-английскиHungary
СтолицаБудапешт
ГородаСписок городов
ВалютаВенгерский форинт
Площадь93 030 км²
Население9 830 485 чел.
Телефонный код+36
Код ISOHU
Основной домен.HU
Соседние страны🇦🇹 Австрия🇷🇴 Румыния🇷🇸 Сербия🇸🇰 Словакия🇸🇮 Словения🇺🇦 Украина🇭🇷 Хорватия

Где находится Венгрия на карте

Календарь низких цен на туры в Венгрию

Венгрия фото страны
Венгрия

Популярные экскурсии в Венгрии

Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
4.7
265 отзывов
18
за чел.
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по центру Будапешта. Мы покажем вам исторические памятники венгерской столицы, отведем вас на смотровую площа...
Будапешт
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
260
за чел.
Хевиз
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
4.6
35 отзывов
18
за чел.
Вместе мы прогуляемся по улочкам еврейского квартала. Я покажу Вам монумент «Плакучая ива», памятник Карлу Лутцу и три великолепные синагоги. Расскажу...
Будапешт
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
78
за чел.
Экскурсия посетит известный курорт на озере Балатон — Балатонфюред и старейший на берегах озера город Кестхей с огромным дворцово-парковым ансамблем. ...
Хевиз
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди
4.5
19 отзывов
26
за чел.
Устройте себе оздоровительный день в купальне Сечени и проходите по билету без очереди. Это самый большой комплекс с лечебными водами в Европе. Здание...
Будапешт
Экскурсии в городах Венгрии

Горящие предложения по путёвкам

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Венгрию

Расписание авиа-рейсов