Полезная информация о Венгрии
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Флаг Венгрии
|Название
|Венгрия
|Эмодзи флаг
|🇭🇺
|Полное название
|Венгерская Республика
|По-английски
|Hungary
|Столица
|Будапешт
|Города
|Список городов
|Валюта
|Венгерский форинт
|Площадь
|93 030 км²
|Население
|9 830 485 чел.
|Телефонный код
|+36
|Код ISO
|HU
|Основной домен
|.HU
|Соседние страны
|🇦🇹 Австрия🇷🇴 Румыния🇷🇸 Сербия🇸🇰 Словакия🇸🇮 Словения🇺🇦 Украина🇭🇷 Хорватия
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Венгрия
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