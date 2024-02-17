Африка — это не только львы, леопарды, морские котики, пингвины, знаменитый мыс Доброй Надежды и тропические леса, но и изысканные вина, сыры, разноцветные дома, белоснежные пляжи, скалы и водопады. Увидим всё это и даже больше! Полюбуемся Кейптауном с вертолёта, спустимся на стеклянном лифте в ущелье, посетим самую южную точку Африки, найдём место встречи двух океанов. Нас ждёт купание в бассейне водопада, извилистые дорожки ботанического сада в окружении экзотических цветов, место съёмок фильмов и шахтёрский посёлок золотодобытчиков. Будем встречать закаты на панорамных точках и сможем останавливаться по пути там, где захотим.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур — молодёжный, 18-39 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.

После брони места в туре необходимо оплатить организатору напрямую не более 50% от стоимости на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов. В случае отмены поездки со стороны путешественника данная сумма не возвращается.

Для въезда в ЮАР российским гражданам виза не нужна.