Описание тура
Этот тур для тех, кто хочет по-настоящему наслаждаться моментом и вайбом страны:)
Абхазия может быть намного лучше, чем ты себе можешь представить Это весёлый, зажигательный и невероятно душевный тур!
В турах в феврале и марте вы увидите удивительную красоту - Цветение Мимозы, всё вокруг будет пестрить желтыми цветками и благоухать! В стоимость тура включено все: проживание в отеле, трансферы, очень активная программа на каждый день, национальное абхазское застолье, завтраки, сопровождение местного гида-водителя. Вам остаётся купить билеты в Адлер и взять деньги только на 3 обеда и 2 ужина, сувениры, винишко по желанию:)
Проверено и не раз! Путешествие можно назвать нашим флагманским туром сейчас. Абхазия с Вами - это пушка, бомба, честное слово!, - слова многих участников тура. Главное - это будет мощное путешествие в весёлой молодёжной компании. Вы должны быть готовы веселиться и кайфовать с утра до ночи! А еще в этом туре мы проведём самые весёлые, пьянящие и вкусные дни, готовьтесь! Всего 4 дня, а сколько эмоций и воспоминаний будет!
В туре 7-10 июня мы дополнили программу редкой возможностью - увидеть черные тюльпаны на перевале Пыв. Поднимемся высоко в горы по бездорожью и снегу, а вокруг весь Кавказский хребет, цветение и сногсшибательные виды.
+ Новинка! Теперь, вы еще увидите высокогорное озеро Малая Рица (в турах май-ноябрь) - максимальное погружение в природу Абхазии и труднодоступные и нетуристические локации ждут вас! Программа написана от души и на одном дыхании. Смотри программу по дням и скорее бронируй место со скидкой на ранее бронирование, чтобы изучить Страну Души с нами!
Программа тура по дням
Рица и Малая Рица + каньон + Гегский водопад. Отлет
Озеро Рица и Юпшарский каньон
Треккинг к Малой Рице (в турах май-ноябрь)
Труднодоступный Гегский водопад
10+ локаций по маршруту
Дегустации вина,чачи,меда,чая,сыра,мяса
Перевал Пыв и цветение черных тюльпанов (в туре 7-10 июня)
Приезд к границе, слёзное прощание и отлёт
Завтракаем и собираем вещи, мы вернемся за ними вечером, перед отлётом. Выезжаем в удивительно красивое место высокогорное и чистейшее озеро Рица. Дорога к Рице очень живописна, мы будем проезжать знаменитый Юпшарский каньон, узкая дорога среди острых отвесных скал, на которых растут деревья, полностью поросшие мхом. Зрелище нереальное, очень атмосферное и красивое!
По пути скучать точно не придется нас ждут многочисленные дегустации местного вина, меда, сыра. Это не просто дегустация, а целый рассказ от местных жителей о производстве, традициях и пользе их продуктов. Маршрут на Рицу- это не просто озеро, в которое мы едем от точки А до точки Б. Это целое однодневное путешествие в удивительную природу Юпшарского каньона. А еще это про настоящий вайб на Уазиках!
По дороге нас ждет множество локаций:
-Бзыбский Храм
-Голубое озеро
-Чабгарский карниз
-Водопады Девичьи и мужские слёзы
-Слияние рек Бзыбь и Гега
-Навесной мост через реку Бзыбь
-Самое узкое место Юпшарского каньона
Пообедаем в кафе на берегу и погуляем вдоль Рицы, запечатлив невероятной красоты виды. И, по желанию, прокатимся по водной глади на катамаране. Мы очень советуем это сделать! Все остаются в восторге! А еще у вас будет возможность прокатиться на зип-лайне в невероятно красивой локации с еще одним водопадом!
После идем в треккинг к озеру Малая Рица на высоте 1235 м (только в турах май-ноябрь, в зависимости от погоды) у подножия горы Пшагишха. Поход пройдет по тропе по первозданному лесу среди многолетних сосен, больших камней во мху и листьев деревьев под ногами. Поднимаемся вверх по тропе к озеру, дорога займет 1,5-2,5ч туда вверх и 1-1,5ч обратно вниз. По желанию, вы можете не идти в треккинг, а остаться внизу и отдохнуть у Рицы. У озера погуляем, полюбуемся красотами, насладимся атмосферой и сделаем невероятные фото! А в ноябре нас ждет Малая Рица в пылыхающих красках осени, в окружении желтых, красных и оранжевых листьях деревьев.
Малая Рица - это правда то место, которое стоит увидеть, влюбиться и захотеть вернуться сюда вновь. Место, которое мало посещают обычные туристы, место уединения, красоты и внутреннего спокойствия.
И еще одна изюминка сегодняшнего дня Гегский водопад.
Добираются сюда немногие, обычно все заканчивается Рицей. Но мы поднимемся выше в горы, к заснеженным вершинам, и увидим невероятную локацию. Доехать к водопаду можно лишь на подготовленных машинах, поэтому сегодня мы будем передвигаться на Уазиках. Считаю это отдельным видом веселых и экстремальных поездок под любимую музыку и местное сухое или полусладкое!
Уникальная локация для тура 7-10 июня. Высоко в горах Абхазии, на перевале Пыв — выше Рицы и привычных маршрутов — у нас будет редкая возможность увидеть цветение чёрных тюльпанов. Мы поднимемся по бездорожью и снегу к смотровым площадкам, откуда открываются захватывающие панорамы Кавказского хребта — ветер, кристальная чистота воздуха и тёплые пятна цветов на морозной земле создают ощущение настоящего чуда. Это шанс увидеть природу в её самом сдержанном и в тоже время величественном обличии. В этом туре трекинга к Малой Рице не будет, т. к. поедем к черным тюльпанам и все успеть невозможно.
После, мы возвращаемся, забираем вещи из отеля и едем на границу. На Кпп будем около 19-19:30 ч. Вылет будет поздний. Рекомендую брать билеты с вылетом не раньше 22:00 (в турах май-ноябрь) и не ранее 21:30 в турах (январь-апрель) или переночевать в Адлере и улететь на следующий день. Вот и закончилось наше насыщенное, веселое и очень душевное путешествие! За это время мы стали одной дружной командой. Мы искренне надеемся, что Вам понравился тур и будем ждать Вас в следующих поездках!
Города-призраки + водопады и горячий источники
Дорога в Восточную Абхазию (3-4ч с остановками)
Самый вкусный хачапури и пицца в придорожном кафе
Заброшенные города-призраки Акармара и Ткуарчал
3 водопада: 100м Великан-самый большой водопад Абхазии и Ирина, Святой
Дикий горячий источник под звёздами
Ужин в кафе в горах
Сегодня нас ждёт очень красивый день! Именно сегодня тот день, когда мы пьём по правилам нашего гиды - Баты, он научит Вас пить по-абхазски и правилам абхазских застольев. Завтракаем и выдвигаемся в путь! На Уазиках едем в горы к городам-призракам Акармара и Ткуарчал, некогда промышленные гиганты Ссср. Если в одном из них остались несколько десятков жителей, то другой полностью заброшен и разрушается на глазах. Мы остановимся на смотровой на невероятно живописный мост.
Когда-то он был железнодорожным. Поверьте, масштаб и высота не передается ни на фото, ни на словах-это незабываемые виды! Мы сможем пройтись по советским улочкам среди пятиэтажек, забраться в угольные шахты (безопасно) и выйти к величественному мосту, через ущелье горной реки, поросшему травой. Забраться в когда-то величественные дома культуры и сфотографироваться с ионическими ордерами или с тем, что от них осталось.
Прочувствуем всю атмосферу застывшего во времени места, узнаем, почему люди в считанные дни бросили город и ушли. Сделаем очень атмосферные и запоминающиеся снимки. Место очень завораживающее, наводящее на раздумья и воспоминания по былой жизни. Пребывание там пробивает до мурашек по коже.
После мы едем к 3 невероятным локациям - водопады:
-Святой
-Ирина
-Великан - один из самых больших водопадов в Абхазии. Это просто невероятное зрелище. Его высота около 100 м. Вода мощным потоком срывается со сколы вниз. Смотря на эту мощь, чувствуешь себя крохотным муравьишкой во всем этом непокорном нам мире.
А еще! Мы сможем пройти под водопадом! Зайти за сам поток и опустив голову вниз, смотреть как вода срывается вниз, это вызывает столько эмоций и страх, и восторг, и непередаваемую радость от того, что это происходит с тобой. После такой насыщенной программы мы поужинаем в кафе в горах. Что еще сильнее может расслабить, как шашлык и бокал абхазского вина среди первозданной природы? Когда все будет съедено и выпито, сказаны все тосты от наших водителей-гидов, мы переполненные эмоциями выезжаем в сторону отеля, где продолжим наше веселье!
И еще один сюрприз от организаторов. На обратном пути, мы заедем в дикий горячий источник. Целебная вода бьет из-под земли на глубине 3 км, а температура достигает до 50 градусов (температура меняется). И только наша компания будет лежать в горячем бассейне в темноте под звёздами и вокруг никого! Это очень крутое ощущение и его невозможно описать словами.
Прилёт + заселение, Белые скалы и ужин
Встреча на Кпп Псоу к 15:00
Белые скалы
Заселение в мини-отель и общий ужин, свободное время вечером
Мы встречаемся на Кпп Псоу (пешеходная граница Россия-Абхазия) к 15:00. От аэропорта или жд вокзала вы можете доехать на такси (300-600р, в зависимости от спроса), либо на автобусе за 32 р. Граница находится в 15 минутах езды без пробок.
Особенность именно этого тура - нас сразу встречает наш гид-водитель Батал, для того, чтобы вы с первых минут погрузились в атмосферу страны и гостеприимство. С ним вы не сможете не улыбаться!
С корабля на бал, как говорится. Не будем терять ни минуты и сразу едем покорять Белые скалы и купаться в лазурном море (по желанию). В море сползают причудливой формы известняковые породы. Укромное и очень красивое место, где можно насладиться пейзажами и искупаться в чистой воде, позагорать и насладиться отдыхом с первых минут!
По приезду, заселяемся в мини-отель и идём во вкусный местный ресторан на приветственный ужин. Познакомимся поближе друг с другом, абхазской кухней и вином.
Вечером, у вас будет свободное время. Вы можете прогуляться, сходить к морю. В день прилета у нас нет очень насыщенной программы, чтобы каждый мог отдохнуть после дороги и ничего не пропустить:)
В весенних турах будет много разных цветений деревьев, кустарников и цветов:)
Крепость+ Новый Афон+ национальное застолье
Новый Афон
Дегустация в винном погребе
Анакопийская крепость
Обед в самой вкусной хачапурной по-аджарски
Закат на уединенном пляже
Горячее Абхазское застолье. Ух, что будет!
Завтрак. Сегодня мы едем покорять Новый Афон.
На протяжении всего путешествия с нами будет наш лучший местный гид-водитель-Батал. Посетим Иверскую гору с потрясающим видом на море. На вершине мы сможем исследовать развалины старинной Анакопийской крепости (а осталось там много что). Панорама, открывающаяся вокруг, поражает, ты чувствуешь абсолютную свободу от внешнего мира и ради этого чувства стоит сюда приехать. На территории крепости остались разного рода сооружения, можно будет заглянуть в сохранившиеся постройки и забраться на башню, откуда открывается обзор на 360.
Следующими очень красивыми и фотогеничными локациями сегодня в Новом Афоне будут:
-заброшенная железнодорожная станция Псырцха
-рукотворный водопад и небольшая набережная у озера
-собор Святого Симона Кананита, построенный в 9-10 веке н. э.
В Новом Афоне мы проведём большую часть дня, по желанию, вы можете посетить Новоафонский монастырь и Новоафонскую пещеру (билеты оплачиваются самостоятельно). А вечером поедем на национальное абхазское застолье. Но! Прежде заедем к уединенному пляжу насладиться невероятным закатом.
Что нас ждет на кавказском застолье? Три часа веселья, длинных тостов, национальной ароматной еды и напитков (полный безлимит: шашлыки несут, а вино все наливают и наливают), зажигательных танцев и душевных разговоров. Познакомимся с местной кухней, узнаем больше о традициях абхазцев и о жизни здесь! Я уверена, что этот вечер нам запомнится надолго!
Возвращаемся в отель, приедем уже поздним вечером. Обратная дорога будет Ух! Какая весёлая!;)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в мини-отеле. Двухместное размещение. В одном из отелей есть бассейн летом (не во все даты, уточняйте у организатора)
- Завтраки
- Национальное абхазское застолье
- Встреча гидом и проезд от границы Абхазия-Россия в отель и обратно с российской стороны
- Передвижение на Уаз Патриот по 8 человек в машине по программе тура с водителями-гидами
- Абсолютно все входные билеты в локации по программе и эколог. сборы
- Дегустации вина, чачи, меда, чая, сыра
- Вся активная программа тура
- Помощь в подборе билетов на любой вид транспорта
- Полное сопровождение на протяжении всего тура 1-2 водителей-гидов
- Отличное настроение и компания людей, которые на одной волне с тобой
Что не входит в цену
- Перелет/проезд из вашего города до Адлера (аэропорт Сочи) и обратно
- Обеды и ужины, кроме нац. застолья
- Личные расходы
- Одноместное размещение в отеле, по желанию
О чём нужно знать до поездки
1. Документы.
Для въезда в Абхазию нужен только внутренний паспорт Рф! Никаких ограничений Covid-19 нет. По желанию, можно оформить страховку на даты тура (не обязательно)
2. Формат тура.
Формат всех наших путешествий - молодёжный. Это не значит то, что если вам уже не 25, то вы не можете поехать в тур! Мы не ставим верхней планки по возрасту участников, а также приглашаем в тур с детьми от 8 лет. Очень многим подходит наш формат тура! С нами часто ездят люди старшего возраста и всегда всем максимально комфортно) Молодёжный формат заключается в том, что тур очень насыщенный, активный, веселый. В туре мы становимся одной командой и проводим его на легкой, дружеской, где-то пьянящей волне))) Душевная атмосфера, ответственные и заботливые организаторы - вот, что вас ждет в наших турах! Вы должны наслаждаться каждой минутой этого путешествия и быть в моменте;)
3. Передвижения в туре.
Мы не будем очень много ходить, везде нас будут довозить. В туре мы передвигаемся на подготовленных Уаз Патриот по 8 человек, машины сделаны с завода под такое количество пассажиров. Расположение мест в авто: 1-3-4. Четыре места, как мы привыкли в салоне и 4 места в багажнике на заводских мягких встроенных лавках, места боком. Высоты авто достаточно для комфортной посадки, коленки в уши не упираются. Фото авто есть в фотографиях к туру. В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофон, это более душевные личные разговоры о жизни в Абхазии, традициях, природе. Гиды дадут основную информацию о локациях.
4. Проживание в комфортном мини-отеле или в уютных деревянных домиках. Современные номера, чистота и уют. Двухместное размещение. Добавлены фото возможных отелей в разделе проживание. Окончательный выбор отеля делают организаторы ближе к датам тура, в зависимости от набора группы в тур и свободных номеров в отелях. Отели будут в Гудауте (скорее всего), либо в Гагре. В одном из отелей летом есть бассейн для Вашего отдыха. Одноместное размещение возможно за доп. плату
- Если вы приезжаете парой, то в номере будет одна двуспальная кровать.
- Если вы приезжаете один/одна, то вы будете жить в номере вместе с другим участником тура на раздельных кроватях. Незнакомых людей заселяем в номер по гендерному признаку: девушка с девушкой, парень с парнем.
- Семейное/трехместное размещение для семей и друзей обсуждается индивидуально Возможна замена места проживания! Вы будете жить в комфортных условиях.
5. Питание в туре.
- Завтраки (включены в стоимость тура) будут проходить в отеле.
- На обеды и ужины мы будем заезжать в кафе с национальной едой по маршруту (оплачиваются дополнительно)
- Национально абхазское застолье (включено в стоимость тура): шашлыки, мамалыга, акуд, хлеб, лаваш, сыр, овощи, фрукты, абхазские соленья и соусы, вода, лимонад, вино белое/красное, чача. Еда и алкоголь безлимтны и не закончатся, пока вы не уедете в отель.
6. Деньги с собой.
Страна недорогая. По программе, каждый день мы будем заезжать на обеды и ужины. Когда не будет возможности пообедать - организаторы предупредят заранее и порекомендуют взять перекус. На обеды и ужины в день вам нужно до 1500р, большинство тратят меньше.
7. В туре будет гид?
Да, туры по Абхазии для Вас проводит наш главный гид-водитель по Абхазии Батал и другие гиды из команды. Но нужно учесть, что наши гиды не профессиональные экскурсоводы и рассказать глубоко историю и о каждом здании, дереве и какая порода коров в Абхазии они не смогут. Отвечая на вопрос, в Абхазии-горные абхазские коровы:) Общение с нашими гидами - это более душевные разговоры, о жизни в стране, обычаях, значимых моментах новой истории. Общение наполнено шутками, позитивом и искренним желанием встретить Вас гостеприимно и влюбить в Абхазию. Гид даст основную информацию о посещаемых локациях, но не сможет глубоко рассказать Вам историю каждого места и говорить постоянно в микрофон, как гиды в автобусных турах. Прошу учитывать эту информацию при выборе тура.
Пожелания к путешественнику
Уважаемые путешественники, мы хотим вам сообщить о некоторых моментах, которые мы просим учитывать своих гостей, чтобы путешествие прошло комфортно и классно, как для вас, так и для нас.
Мы хотим видеть в своей команде веселых, позитивных, умеющих радоваться жизни ребят, которые приехали по-настоящему отдыхать, исследовать страну и знакомиться с новыми интересными людьми! Пожалуйста, если вы не умеете смеяться, улыбаться, радоваться жизни и везде ищите только недостатки, которые можно найти абсолютно во всем - не выбирайте наши туры для поездки, вам не понравится.
Мы с большим трепетом, любовью и ответственностью относимся к каждому из своих путешественников и очень не хотим портить с вами отношения, ваши и свои нервы. Мы очень дорожим своей репутацией, нервами и той работой, что мы делаем для Вас! Надеемся на понимание!)
Визы
Виза и загран. паспорт не нужны. Только паспорт Рф, либо Рб, для граждан Белоруссии. Если вы гражданин другой страны-сообщите нам об этом.