1 день

Рица и Малая Рица + каньон + Гегский водопад. Отлет

Озеро Рица и Юпшарский каньон

Треккинг к Малой Рице (в турах май-ноябрь)

Труднодоступный Гегский водопад

10+ локаций по маршруту

Дегустации вина,чачи,меда,чая,сыра,мяса

Перевал Пыв и цветение черных тюльпанов (в туре 7-10 июня)

Приезд к границе, слёзное прощание и отлёт

Завтракаем и собираем вещи, мы вернемся за ними вечером, перед отлётом. Выезжаем в удивительно красивое место высокогорное и чистейшее озеро Рица. Дорога к Рице очень живописна, мы будем проезжать знаменитый Юпшарский каньон, узкая дорога среди острых отвесных скал, на которых растут деревья, полностью поросшие мхом. Зрелище нереальное, очень атмосферное и красивое!

По пути скучать точно не придется нас ждут многочисленные дегустации местного вина, меда, сыра. Это не просто дегустация, а целый рассказ от местных жителей о производстве, традициях и пользе их продуктов. Маршрут на Рицу- это не просто озеро, в которое мы едем от точки А до точки Б. Это целое однодневное путешествие в удивительную природу Юпшарского каньона. А еще это про настоящий вайб на Уазиках!

По дороге нас ждет множество локаций:

-Бзыбский Храм

-Голубое озеро

-Чабгарский карниз

-Водопады Девичьи и мужские слёзы

-Слияние рек Бзыбь и Гега

-Навесной мост через реку Бзыбь

-Самое узкое место Юпшарского каньона

Пообедаем в кафе на берегу и погуляем вдоль Рицы, запечатлив невероятной красоты виды. И, по желанию, прокатимся по водной глади на катамаране. Мы очень советуем это сделать! Все остаются в восторге! А еще у вас будет возможность прокатиться на зип-лайне в невероятно красивой локации с еще одним водопадом!

После идем в треккинг к озеру Малая Рица на высоте 1235 м (только в турах май-ноябрь, в зависимости от погоды) у подножия горы Пшагишха. Поход пройдет по тропе по первозданному лесу среди многолетних сосен, больших камней во мху и листьев деревьев под ногами. Поднимаемся вверх по тропе к озеру, дорога займет 1,5-2,5ч туда вверх и 1-1,5ч обратно вниз. По желанию, вы можете не идти в треккинг, а остаться внизу и отдохнуть у Рицы. У озера погуляем, полюбуемся красотами, насладимся атмосферой и сделаем невероятные фото! А в ноябре нас ждет Малая Рица в пылыхающих красках осени, в окружении желтых, красных и оранжевых листьях деревьев.

Малая Рица - это правда то место, которое стоит увидеть, влюбиться и захотеть вернуться сюда вновь. Место, которое мало посещают обычные туристы, место уединения, красоты и внутреннего спокойствия.

И еще одна изюминка сегодняшнего дня Гегский водопад.

Добираются сюда немногие, обычно все заканчивается Рицей. Но мы поднимемся выше в горы, к заснеженным вершинам, и увидим невероятную локацию. Доехать к водопаду можно лишь на подготовленных машинах, поэтому сегодня мы будем передвигаться на Уазиках. Считаю это отдельным видом веселых и экстремальных поездок под любимую музыку и местное сухое или полусладкое!

Уникальная локация для тура 7-10 июня. Высоко в горах Абхазии, на перевале Пыв — выше Рицы и привычных маршрутов — у нас будет редкая возможность увидеть цветение чёрных тюльпанов. Мы поднимемся по бездорожью и снегу к смотровым площадкам, откуда открываются захватывающие панорамы Кавказского хребта — ветер, кристальная чистота воздуха и тёплые пятна цветов на морозной земле создают ощущение настоящего чуда. Это шанс увидеть природу в её самом сдержанном и в тоже время величественном обличии. В этом туре трекинга к Малой Рице не будет, т. к. поедем к черным тюльпанам и все успеть невозможно.

После, мы возвращаемся, забираем вещи из отеля и едем на границу. На Кпп будем около 19-19:30 ч. Вылет будет поздний. Рекомендую брать билеты с вылетом не раньше 22:00 (в турах май-ноябрь) и не ранее 21:30 в турах (январь-апрель) или переночевать в Адлере и улететь на следующий день. Вот и закончилось наше насыщенное, веселое и очень душевное путешествие! За это время мы стали одной дружной командой. Мы искренне надеемся, что Вам понравился тур и будем ждать Вас в следующих поездках!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086