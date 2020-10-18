Как добраться до Герата на самолёте
В Герате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Herat International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Герата
- Герат HEAHerat International Airport
Самые дешёвые билеты в Герат из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|6 318
|1ч 30м
|10.11.2020
|из 🇦🇫Меймене
|6 855
|1ч 10м
|17.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|18 948
|9ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|30 302
|16ч 55м (⇵2)
|11.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|38 353
|31ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇶Эрбиля
|40 071
|12ч 50м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|46 405
|13ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Герата
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Герата, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Кабул
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