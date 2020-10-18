Летим в Герат

Как добраться до Герата на самолёте

В Герате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Herat International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Герата

  1. Герат HEA
    Herat International Airport

Самые дешёвые билеты в Герат из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇦🇫Кабула6 3181ч 30м
10.11.2020из 🇦🇫Меймене6 8551ч 10м
17.10.2020из 🇦🇪Шарджи18 9489ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇦🇪Дубая30 30216ч 55м (⇵2)
11.03.2021из 🇷🇺Москвы38 35331ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇶Эрбиля40 07112ч 50м (⇵2)
03.01.2021из 🇰🇿Алматы46 40513ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Герата, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Кабул

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Герата