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Полезная информация об Афганистане

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Флаг Афганистана
Флаг Афганистана
НазваниеАфганистан
Эмодзи флаг🇦🇫
Полное названиеПереходное Исламское Государство Афганистан
По-английскиAfghanistan
СтолицаКабул
ГородаСписок городов
ВалютаАфганский афгани
Площадь647 500 км²
Население29 822 848 чел.
Телефонный код+93
Код ISOAF
Основной домен.AF
Соседние страны🇮🇳 Индия🇮🇷 Иран🇨🇳 Китай🇵🇰 Пакистан🇹🇯 Таджикистан🇺🇿 Узбекистан

Где находится Афганистан на карте

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