Полезная информация об Афганистане
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Флаг Афганистана
|Название
|Афганистан
|Эмодзи флаг
|🇦🇫
|Полное название
|Переходное Исламское Государство Афганистан
|По-английски
|Afghanistan
|Столица
|Кабул
|Города
|Список городов
|Валюта
|Афганский афгани
|Площадь
|647 500 км²
|Население
|29 822 848 чел.
|Телефонный код
|+93
|Код ISO
|AF
|Основной домен
|.AF
|Соседние страны
|🇮🇳 Индия🇮🇷 Иран🇨🇳 Китай🇵🇰 Пакистан🇹🇯 Таджикистан🇺🇿 Узбекистан
Где находится Афганистан на карте
Афганистан