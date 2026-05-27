Достаточно первого взгляда, чтобы понять, почему Берат назвали Белым городом. Старые кварталы представляют собой очаровательные ансамбли побелённых стен, черепичных крыш и мощёных дорог. Город на расстоянии выглядит картонным, каким его мог бы создать кто-нибудь вроде Уолта Диснея. На экскурсии мы откроем его для вас!

Описание экскурсии

Погружение в историю Берата

Вас ждет увлекательное путешествие по времени и пространству. На комфортабельном автомобиле мы подъедем почти к самому входу в величественную крепость Берат. Перешагнув через её древние ворота, вы окажетесь в прошлом, где сможете исследовать систему оборонительных сооружений и средневековые пушки, сохранившиеся до наших дней.

Прогуляйтесь по святыням — собору Святой Марии Влахернской и церкви Святой Троицы, а затем поднимитесь на самую высокую точку крепости, к руинам Белой мечети и водонакопительным цистернам. С этого места откроется захватывающий вид на долину и живописный город, окутанный духом вековой истории.

Жемчужины Нижнего города

Во второй части нашего путешествия мы погрузимся в атмосферу Нижнего города, где каждое здание, мост и улица рассказывают свою историю. В сопровождении увлекательных местных легенд мы покажем вам ключевые достопримечательности, а также сделаем незабываемые фотографии на старинных мостах. После прогулки мы предложим вам отличное место для ужина, где можно насладиться атмосферой и местной кухней.

Мы расскажем вам о великой истории Берата — от времен Александра Македонского и Цезаря до расцвета Османской империи. Берат, город, который по праву называют «городом тысячи окон», откроет перед вами все свои тайны.

