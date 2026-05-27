Город тысячи окон: путешествие в Берат из Дурреса

Разобраться в непростой истории города и изучить достопримечательности 15-19 веков (в мини-группе)
Достаточно первого взгляда, чтобы понять, почему Берат назвали Белым городом.

Старые кварталы представляют собой очаровательные ансамбли побелённых стен, черепичных крыш и мощёных дорог. Город на расстоянии выглядит картонным, каким его мог бы создать кто-нибудь вроде Уолта Диснея. На экскурсии мы откроем его для вас!
Описание экскурсии

Погружение в историю Берата

Вас ждет увлекательное путешествие по времени и пространству. На комфортабельном автомобиле мы подъедем почти к самому входу в величественную крепость Берат. Перешагнув через её древние ворота, вы окажетесь в прошлом, где сможете исследовать систему оборонительных сооружений и средневековые пушки, сохранившиеся до наших дней.

Прогуляйтесь по святыням — собору Святой Марии Влахернской и церкви Святой Троицы, а затем поднимитесь на самую высокую точку крепости, к руинам Белой мечети и водонакопительным цистернам. С этого места откроется захватывающий вид на долину и живописный город, окутанный духом вековой истории.

Жемчужины Нижнего города

Во второй части нашего путешествия мы погрузимся в атмосферу Нижнего города, где каждое здание, мост и улица рассказывают свою историю. В сопровождении увлекательных местных легенд мы покажем вам ключевые достопримечательности, а также сделаем незабываемые фотографии на старинных мостах. После прогулки мы предложим вам отличное место для ужина, где можно насладиться атмосферой и местной кухней.

Мы расскажем вам о великой истории Берата — от времен Александра Македонского и Цезаря до расцвета Османской империи. Берат, город, который по праву называют «городом тысячи окон», откроет перед вами все свои тайны.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортабельном автомобиле Бизнес класса, чтобы ваше путешествие было максимально удобным и приятным
  • Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет, гарантируя увлекательное времяпрепровождение для всей семьи
  • Еда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно, предоставляя вам свободу выбора в гастрономических предпочтениях
  • С вами буду я или другой гид из нашей профессиональной команды, чтобы ваше путешествие было наполнено увлекательными рассказами и захватывающими открытиями

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дурресе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваша команда гидов в Дурресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я считаю себя продавцом эмоций, много путешествую, побывал в более чем 40 странах и сотнях городов, люблю историю и культуру народов мира. Я гражданин мира, и если мне удастся украсить и наполнить положительными эмоциями хотя бы один ваш день, значит он не прожит зря. Работаю с командой таких же увлечённых гидов. Обращайтесь, будет весело!
от €300 за экскурсию