Как добраться до Аннабы на самолёте
В Аннабе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Les Salines Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аннабы
- Лес Салинес AAELes Salines Airport
Самые дешёвые билеты в Аннабу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇩🇿Алжира
|2 200
|1ч 15м
|22.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|8 097
|7ч 40м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|10 265
|26ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|11 261
|23ч 45м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|17 598
|33ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|43 772
|43ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону