Всё об Аннабе

Полезная информация об Аннабе

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Местное время в Аннабе
18:2258
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаАннаба
По-английскиAnnaba
Столица регионаАннаба является столицей региона
Население города206 570 чел.
АэропортЛес Салинес AAE
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Аннаба на карте

Аннаба фото города
Аннаба

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