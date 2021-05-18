Полезная информация об Аннабе
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Местное время в Аннабе
18:2258
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Аннаба
|По-английски
|Annaba
|Столица региона
|Аннаба является столицей региона
|Население города
|206 570 чел.
|Аэропорт
|Лес Салинес AAE
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
Где находится Аннаба на карте
Аннаба