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Полезная информация об Алжире

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Флаг Алжира
Флаг Алжира
НазваниеАлжир
Эмодзи флаг🇩🇿
Полное названиеАлжирская Народная Демократическая Республика
По-английскиAlgeria
СтолицаАлжир
ГородаСписок городов
ВалютаАлжирский динар
Площадь2 381 740 км²
Население39 813 722 чел.
Телефонный код+213
Код ISODZ
Основной домен.DZ
Соседние страны🇱🇾 Ливия🇲🇷 Мавритания🇲🇱 Мали🇲🇦 Марокко🇳🇪 Нигер🇹🇳 Тунис

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