Полезная информация об Алжире
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Флаг Алжира
|Название
|Алжир
|Эмодзи флаг
|🇩🇿
|Полное название
|Алжирская Народная Демократическая Республика
|По-английски
|Algeria
|Столица
|Алжир
|Города
|Список городов
|Валюта
|Алжирский динар
|Площадь
|2 381 740 км²
|Население
|39 813 722 чел.
|Телефонный код
|+213
|Код ISO
|DZ
|Основной домен
|.DZ
|Соседние страны
|🇱🇾 Ливия🇲🇷 Мавритания🇲🇱 Мали🇲🇦 Марокко🇳🇪 Нигер🇹🇳 Тунис
Где находится Алжир на карте
Алжир