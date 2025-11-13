Отправляемся в путешествие к водопадам Игуасу — сердце тропического рая.
Вы пройдёте по платформам над бездной, увидите Глотку Дьявола во всей её мощи и узнаете о культуре коренных жителей.
Мифы народов гуарани, туканы, орхидеи и максимум внимания к вашим пожеланиям — всё ради впечатлений, которые останутся с вами надолго.
Описание экскурсии
- Вы погрузитесь в историю, географию и мифологию водопадов Игуасу
- Познакомитесь с легендами народа гуарани
- Откроете богатство местной флоры и фауны
- Узнаете о создании национального парка и о том, почему важно охранять эту уникальную экосистему
- Увидите все ключевые локации аргентинской стороны водопадов — Глотку Дьявола, верхнюю и нижнюю тропы
- Услышите о пограничном треугольнике между Аргентиной, Бразилией и Парагваем
- Погуляете по улицам Пуэрто-Игуасу и прокатитесь на экологическом поезде
Тайминг
Утром встретим вас в аэропорту Пуэрто-Игуасу. А затем:
10:00 — верхняя тропа (Circuito Superior)
11:30 — нижняя тропа (Circuito Interior)
12:30 — обед и отдых в парке (по желанию)
13:30 — водопад Глотка Дьявола (Garganta del Diablo)
16:00 — трансфер в центр Пуэрто-Игуасу
16:30–18:30 — свободное время в городе
18:30 — трансфер в аэропорт (по необходимости)
Организационные детали
- Трансфер на такси и проезд на поезде включён в стоимость
- Дополнительные расходы: билет в национальный парк — 45 000 песо, обед (по желанию)
- Гуляем только по оборудованным безопасным тропам
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) — €100 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Пуэрто-Игуасу
Я из Санкт-Петербурга. Сначала была Грузия — страна солнца, гор и удивительных людей, где я открыл для себя виноделие. Потом — Аргентина. Буэнос-Айрес закрутил, как танго на улице Сан-Тельмо, и вот уже