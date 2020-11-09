Как добраться до Вьедмы на самолёте

Во Вьедме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gobernador Edgardo Castello Airport» вам не избежать

Список аэропортов Вьедмы

Вьедма VDM Gobernador Edgardo Castello Airport

Самые дешёвые билеты во Вьедму из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇦🇷 Буэнос-Айреса 6 940 1ч 40м из 🇷🇺 Москвы 66 003 31ч 50м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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